Postup: Krůtí prsa rozkrojíme tak, abychom vytvořili plát. Maso rozklepeme, osolíme a opepříme, potřeme hrubozrnnou hořčicí. Položíme na něj lístky šalvěje. Roládu stočíme a obalíme slaninou. Můžeme ji případně svázat provázkem. Maso dáme do pekáčku, lehce podlijeme vodou a dáme péct na 60 až 90 minut do trouby při 160 °C. Pečeme pomalu, aby bylo maso měkké. Zatímco se krůtí roláda peče, připravíme přílohu: glazované mrkvičky a kapustičky. Kapustičky očistíme a na 2 minuty dáme do horké vody, aby trochu změkly. Pak je zase přesuneme do ledové vody, zachovají si tím barvu. Rozehřejeme pánev, dáme na ni anglickou slaninu nakrájenou na kostičky a restujeme, dokud nezezlátne. Pak přidáme kapustičky, a ještě je orestujeme. Můžeme je také nechat asi 10 minut zapéct v troubě. Baby karotky zpěníme na másle, zalijeme šťávou ze dvou pomerančů a koňakem. Necháme je vydusit, osolíme, opepříme, opět můžeme nechat na chvíli dopéct v troubě, asi 10 minut. Vytáhneme roládu z trouby. Do výpeku dáme brusinky a červené víno. Pokud použijeme brusinkový kompot, přidáme cukr nebo med. Omáčku necháme zredukovat. Osolíme ji, opepříme a nalijeme do omáčníku. Roládu krájíme na plátky, podáváme s karotkami a kapustičkami a poléváme brusinkovou omáčkou.