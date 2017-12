Podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci se tržby v e-shopech za posledních pět let zdvojnásobily a za celý letošní rok by měly dosáhnout 115 miliard korun.

Významná část tržeb připadá na nákupy před Vánocemi i v souvislosti se slevovou akcí Černý pátek. Ten letos vyšel na 24. listopadu, ale většina obchodů spustila slevy už od začátku týdne. [celá zpráva] To se projevilo například v zájmu o doručování balíků Českou poštou.

„Česká pošta přijala v pondělí 20. listopadu rekordní počet podaných balíků. Jejich počet dosáhl čísla 341 848 kusů podaných balíků. Ve srovnání s loňským rekordem, který pošta dosáhla 19. prosince s počtem 328 711 kusů balíků, je evidentní, že letošní předvánoční provoz opět posune hranici přepravených vánočních dárků,” řekl Novinkám mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Během standardního měsíce, například května, bylo denní podání v pracovních dnech 152 tisíc balíků.

Sehnat brigádníky není snadné



Zatímco objem podaných listovních zásilek meziročně klesá, trend na balíkovém trhu je zcela opačný vzhledem k výše zmíněnému trendu nákupů přes internet.

Letos rozhodně nebudou všechny dárky pod stromečkem včas ředitel Marketingového institutu Tomáš Poucha

Podle Vitíka pošta pro předvánoční provoz shání zhruba tři tisíce brigádníků. S náborem začali již na přelomu září a října. Kolik brigádníků se podařilo najmout a kolik ještě schází, mluvčí nevyčíslil. „Brigádníky se nabírat daří, byť ve větších městech je to vzhledem ke konkurenci mezi zaměstnavateli obtížné,“ řekl. Pošta přitom platí brigádníkům až 145 korun za hodinu.

Zpoždění i kvůli sněhu



Lidé zpoždění doručování zásilek v tomto období komentují například na sociálních sítích. Není výjimkou, že zásilka v rámci jednoho města putuje týden. Někdy je problém s vyskladňováním a odesíláním ze strany e-shopu, jindy dochází ke zdržení během přepravy a v meziskladech. Významnou roli může hrát například nedostatek řidičů, na který si stěžují firmy napříč obory několik posledních let.

„Někteří dopravci mají drobné potíže v určitých regionech, kde nasněžilo,” řekla Novinkám mluvčí e-shopu Alza.cz Patricie Šedivá. Na dotaz, zda se také potýkají s nedostatkem lidí například při vyskladňování, uvedla: „Co se týká brigádníků, ty máme, ale stále nabíráme.”

Velký tuzemský přepravce DPD oznámil, že od 4. prosince do konce měsíce nepřijímá nové zákazníky a za balíčky bude možné platit pouze bankovním převodem - ne v hotovosti. Opaření má usnadnit proces na výdejních místech a v depech. DPD odhaduje, že letošní Vánoce budou co se týče přepravy rekordní.

„Našim zákazníkům doporučujeme, aby nenechávali nic na poslední chvíli a objednávali dárky tak, aby nám je e-shopy předaly k přepravě nejpozději 15. prosince,” uvedl ředitel DPD Miloš Malaník.

Expert: Firmy by měly připravit kompenzace



„Obávám se, že letos nás čeká velmi bolavé období plné stížností a nespokojeností kvůli dopravě. Všude se tvrdí, že nejsou lidi, a teď uvidíme v přímém přenosu, co to znamená. On problém není jen v tom, že je těžké sehnat nějaké lidi, on je problém také v tom, že se nabírají i nekvalitní lidé - na některé pozice se bere prakticky každý, kdo má zájem,“ upozornil ředitel Marketingového institutu Tomáš Poucha.

„Problémy budou tam, kde má nastoupit lidský faktor. Donáška, vyzvedávání, zpoždění, jednání, omluvy - zkrátka všechno, co ovlivňuje zákaznickou zkušenost a co je vidět a cítit. Lidé už celkem přijali nákupy on-line za své a budou nakupovat více než dříve. Letos se však budou muset obrnit trpělivostí a myslím, že není rozumné čekat na poslední chvíli. Letos totiž rozhodně nebudou všechny dárky pod stromečkem včas,“ soudí.

Prodejci by se na to podle něj měli také připravit a rozhodně se nedistancovat od svých dopravců. „Zákazníkovi je úplně jedno, že chyba není u prodejce - pokud nebude mít dárky včas, bude křičet na toho, kdo mu to slíbil,“ dodal Poucha.

Firmám by radil mít na situaci připravené krizové scénáře, způsoby případné kompenzace a rozhodně upravit komunikaci se zákazníkem. „Otevřeně s ním o všem mluvit dopředu, ne když už je rozčilený a vzteky nevidí a neslyší, to je může přijít pěkně draho,“ uzavřel.

Zda a k jak dlouhým zpožděním například v případě České pošty nyní dochází, ale mluvčí pošty na dotaz neupřesnil. „Rozhodný den, do kdy by lidé měli podat balíky, aby jim byly doručeny do Štědrého dne, je stanovený na úterý 19. prosince,“ uvedl.