Dárky, které nekoupíte, aneb Jak se vymanit z konzumu

Tváří v tvář tlaku konzumu stojíme opět před rozhodnutím, komu co věnovat, darovat, nadělit. Věčný kolotoč svátků, narozenin a Vánoc nás často nutí do investic, ze kterých ve finále nemusí mít radost ani obdarovaný, ani dárce. Na to, co je nejcennější, tedy na naši pozornost vůči blízkým, vlídnost a laskavost, přitom zapomínáme. Možná proto, že je to jednodušší a také pohodlnější. Zkusme to změnit!