Vychytávky na vaření a pečení



Smart kontaktní gril Catler GR 8050 je vybaven integrovanou teplotní sondou, díky které vždy připravíte maso přesně podle svých preferencí, cena: 1190 Kč.

FOTO: archiv firmy

Pomalý hrnec Russell Hobbs All In One 22740-56 nerez, cena: 1299 Kč

FOTO: archiv firmy

Vysokorychlostní mixér Philips Innergizer HR3868/00 uvolní až 97 % všech živin a rozdrtí i to nejtvrdší ovoce a zeleninu, 45 000 otáček/minutu, výkon 2000 W, technologie ProBlend 6 3D, 2litrová tritanová mixovací nádoba a protihlukový kryt, cena 14 999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Kuchyňský robot Sencor Pastels STM 635 - celokovové tělo s kovovými převody, nerezová nádoba o objemu 4,5 l. Výkon 1000 W, záruka na motor 6 let. S bohatým příslušenstvím a LED světlem pro večerní práci, cena 5999 Kč

FOTO: archiv firmy

Steba SV 50 - je všestranný Sous-vide vařič. Používá se v profesionální gastronomii, ale své uplatnění najde v každé domácnosti, kde je důraz kladen na zdravý životní styl, cena: 4599 Kč.

FOTO: Datart

Sada nádobí s mramorovým povrchem 10 ks Burgundy Metallic Line Cena: akce 2699 Kč, původní cena 3195 Kč.

FOTO: Perlacasa

Tescoma Blok na nože Azza, se 6 noži. Každý z robustních nožů je vyroben kováním z jediného žhavého kusu japonské nerezavějící nožířské oceli. Disponuje odolnou čepelí, bezvadným ostřím a ergonomickou rukojetí opatřenou masivními nýty, cena: 1999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Kitchen Aid skleněná mísa 4,83 litru - pracovní mísa z tvrzeného skla s ergonomickou rukojetí, cena: 2990 Kč

FOTO: archiv firmy

Zwilling PS brusný kámen - Twin stone Pro - brusný kámen s hrubostí 1000 a 250 pro odstranění drobných poškození a perfektní naostření z exkluzivní kolekce Pohlreich Selection, cena: 2939 Kč

FOTO: Potten & Pannen - Staněk

Vacuvin Instant Marinater s pumpou, 2,5 l - unikátní dóza, která marinuje ryby, drůbež, zeleninu a dělá maso křehčí během pár minut, cena: 999 Kč.

FOTO: Vaše kuchyně

Rösle kuchařská pinzeta je určena jak pro vaření, tak i pečení, cena: 689 Kč.

FOTO: archiv firmy

Microplane struhadlo Premium Classic Zester - nepřekonatelná a dlouhotrvající ostrost. Ideální na strouhání tvrdých sýrů, kůry citrusových plodů, česneku, zázvoru nebo muškátového oříšku či skořice, cena od 585 Kč.

FOTO: archiv firmy

Bionaire FFS001X FoodSaver - vakuová výkonná svářečka fólií je určena pro použití v domácnostech k dlouhodobému uskladnění potravin v mrazácích a chladničkách. Používá odolné profesionální drážkované sáčky, cena 2490 Kč.

FOTO: archiv firmy

Tyčový mixér Bosch MSM 67160 s velice silným, a hlavně tichým motorem vám díky své nerezové mixovací noze pomůže rozmixovat třeba i horké pyré. S mixérem je také možno sekat a šlehat. Tlačítko Turbo pro maximální výkon, cena 1590 Kč.

FOTO: archiv firmy

Philips HR1947/30 Avance Collection s technologií MicroMasticating. Odšťavní až 90 % z objemu ovoce. Unikátní technologie rychlého čištění QuickClean pro snadné čištění za 1 minutu, cena 8999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Zleva: Krémová zástěra Zoot Originál Dokonalá manželka, cena: 299 Kč; Grilovací zástěra - Miluju když griluju, cena: 499 Kč; Kuchařská zástěra - Vášnivá kuchařka, cena: 499 Kč

FOTO: archiv firem

Dokonalé servírování

Jídlo by mělo být i společenskou událostí. Tudíž je velmi důležité dbát i na servírování. Jíme přeci očima.

Fondue set na čokoládu XD Design je skvělým kouskem pro zpestření běžného stolování. Na dřevěný podstavec jednoduše nasadíte skleněnou nádobu, do které dáte rozpustit čokoládu, zapálíte svíčku, a pak už si jen vychutnáváte sladké odměny, cena 779 Kč.

FOTO: Bonami (5x)

Set na servírování sýrů KJ Collection, cena: 660 Kč

Sada 4 vzorovaných misek Villa Collection, 600 ml, cena: 1009 Kč

Karafa na červené víno XD Design Aerato, 750 ml, cena: 1499 Kč

Sada 4 šálků s podšálky Katie Alice Indigo, 200 ml, cena: 1999 Kč

Krémová plechová dóza na koláč Kitchen Craft Cake, cena: 999 Kč

FOTO: archiv firmy

4Home Termo sklenice na cappuccino Hot&Cool 280 ml, 2 ks - ručně vyráběné z lehkého žáruvzdorného borosilikátového skla s dvojitou stěnou, která díky vytvořenému vakuu dokáže udržet ideální teplotu nápoje po dlouhou dobu, cena 259 Kč.

FOTO: archiv firmy

Nádoba na chlazení sektu, cena: 1490 Kč

FOTO: Tchibo

Růžová slánka a pepřenka ve tvaru plameňáka Sass & Belle, cena: 259 Kč

FOTO: Zoot (2x)

Krémová dóza na sušenky ve tvaru medvěda Disaster Over The Moon Beret, cena: 1299 Kč

Dřevěné prkénko - ručně vyřezávané, info o ceně na webu

FOTO: Hoblhome

Hoblhome dřevěné obracečky, ručně vyřezávané, česká výroba, info o ceně na webu

FOTO: archiv firmy

Poukazy na kurzy vaření a degustace

Víte, jak správně vykostit kuře, dodat vývaru lepší chuť nebo jak předejít rozmočenému tiramisu? Pokud i vy tápete v kuchařském světě a chtěli byste se v něm zdokonalit, navštivte nejlepší kurzy vaření v Praze, cena od 2450 Kč.

FOTO: Ola Kala

Dárkový poukaz do italské restaurace Vapiano. Její specialitou je domácí pasta - do její přípravy nejen mluvíte, ale také vidíte. Každé jídlo je tady zážitkem, kreativním procesem i zárukou kvality.

FOTO: archiv firmy

Degustační voucher gin tonik - 5 výběrových gin toniků v různém brandovém složení od mistra barmana Pavla Sochora, na lodi Imago Mundi, kotvící na pražské náplavce, ve stylu Julese Vernera, cena: 750 Kč. Loď má kapacitu 25 míst.

FOTO: Imago Mundi

Degustace čokolády zahrnuje - poukaz na ochutnávku 12 vzorků nejkvalitnějších světových značek čokolády, k tomu spoustu zajímavostí ze světa čokolády a o její kvalitě, cena: info v obchodě

FOTO: Čokoláda.cz

Kuchařky



Kulinárium Zdeňka Pohlreicha - autor zde přehledně vysvětluje všechny metody tepelných úprav a demonstruje je na nápaditých receptech, které bezpečně zaujmou, cena 447 Kč.

FOTO: Sevruga

Víc než jen vietnamská kuchařka - představí tradiční vietnamské suroviny a rady na jejich nakupování, doporučí vietnamské podniky v České republice, nabízí tipy na gastro výlety ve Vietnamu, ale hlavně obrovskou nálož receptů, cena 254 Kč.

FOTO: Albatros (3x)

První republika u stolu aneb Na čem si pochutnávaly celebrity a co se jedlo v běžných domácnostech od Jaroslava Vašáka. Luxus hvězd i bio kuchyně prostých lidí, cena 392 Kč.

Život je raut - Daniela Hannová, Jana Patočková, Hannah Saleh - ojedinělá kuchařka holek z vývařovny, jejichž blog byl nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii blog roku 2016, cena 254 Kč.

Jíme zdravě s Fitrecepty II. - 120 snadných a netradičních receptů pro každý den, cena 359 Kč

FOTO: Fitrecepty

Vaříme podle Herbáře 5 - tato kniha uzavírá sérii kulinářských bestsellerů z českých bylin. Kateřina Winterová v ní s Lindou Rybovou představuje další lahůdky z pořadu Herbář, které objevila v archivech, získala od pamětníků a které vymyslela, cena 357 Kč.

FOTO: Edice České televize

Kuchařka pro mého muže Veroniky Zemanové - pro muže, který zatím nemá s vařením mnoho zkušeností, ale který se do něj neváhá pustit. Kniha je rozdělena do kapitol podle toho, k jaké příležitosti muž právě vaří, zda pro sebe, kamarády atd., cena 299 Kč.

FOTO: Smart Press (2x)

Bio Abecedář Hanky Zemanové – druhé, aktualizované vydání - přehledný a kompletní průvodce světem zdravých potravin (knihu tvoří čtyři obsáhlé části s celkovým počtem 432 stran). Kniha vás naučí rozpoznat zdravé potraviny, a hlavně je skutečně denně používat.