Několikatýdenní ani půlroční miminka si ještě Vánoce tak neužijí, nicméně už patří do rodiny a je jasné, že jim budete chtít pod stromeček také něco zabalit.

Pro nejmenší 0-8 měsíců



Čím udělat radost těm opravdu malým? Chybu určitě neuděláte s chrastítkem, kousátkem, ale i praktickým dárkem.

Chrastítka i kousátka mají být vyráběna tak, aby se dětem dobře držela a rozvíjela jejich jemnou motoriku. Jsou také krásně barevná, čímž přitahují pozornost dítěte a podporují jejich vývoj. Kousátka oceníte především v době, kdy se miminku klubou zoubky. Dokážou totiž zklidnit bolavé dásně a pomoci zubům na svět. Na trhu najdete kousátka plastová i gumová, některá jsou navíc chladicí, takže ulevují od bolesti.

Většina hraček pro nejmenší je vyrobena z lehkého plastu či gumy. Vždy hleďte na to, aby byly určeny i pro děti mladší 3 let. Jde o to, aby hračky byly vyrobené opravdu z nezávadných materiálů a celkově byly pro miminka bezpečné.

Dětský spací pytel Snüz SnuzPouch Wave Rose, stupeň hřejivosti 2,5. Má praktický spodní zip, díky kterému miminko hravě přebalíte a na ramínkách šikovné patentky, které vám pomohou při ukládaní děťátka ke spánku, cena: 1599 Kč.

FOTO: Bonami

Set Bayby BGS 6200 - 2 kojenecké láhve (120 a 250 ml) s antikolikovými savičkami, s drobným otvorem, aby miminko polykalo pouze mléko, a ne vzduch. Ortodontický dudlík stimuluje správnou funkci jazyka a vývoj patra, zásobník na sušené mléko, cena: 599 Kč.

FOTO: archiv firmy

Jedním z nejosobitějších dárků může být jméno dítěte s porodními údaji ze dřeva od společnosti Woodener. Dodání na míru stihnou do Vánoc. Cena jména s porodními údaji: 1399 Kč.

FOTO: archiv firmy

V létě chladí, v zimě hřeje – termoregulační podložka Little Angel do kočárku - staví na visco pěně a termoregulačním materiálu Outlast®. Oba materiály byly vyvinuty v NASA, cena: 810 Kč.

FOTO: archiv firmy

Chůvička Baby BBM 7010 nabízí pět stupňů hlasitosti přenosu zvuku, což ocení maminky třeba při hlučnějším luxování či návštěvách. Kontrola spolehlivého provozu chůvičky je vždy dvojí – akustická i vizuální. Funguje až do vzdálenosti 300 m, cena: 1799 Kč.

FOTO: archiv firmy

Jídelní židlička JOIE Multiply 6 v 1 - využijete ji jak pro miminka od 6 měsíců, tak pro šestileté děti – je totiž velmi variabilní a nabízí až šest variant využití. Pultík je nastavitelný do tří pozic a má i svůj vlastní držák nápojů, cena: 4400 Kč.

FOTO: archiv firmy

Bobbie & Friends plyš 30 cm se zvuky - rozvíjí zrakové, hmatové a sluchové vnímání. Zdokonaluje koordinaci rukou a očí. Procvičuje jemnou motoriku. Řeknou jednoduchou větu, nebo zazpívají písničku, když jim vaše děťátko stiskne ouško, cena Sparkys: 399 Kč.

FOTO: archiv firmy

Playgro chrastítko oslík, cena: 299 Kč

FOTO: archiv firmy

Kousátko rozmanitých barev, tvarů a struktur si oblíbí každé zvídavé miminko. Speciální design jednotlivých dílů se snadno navléká na velký kruh, děti tak procvičují hrubou i jemnou motoriku, cena: 199 Kč.

FOTO: Sparkys

Plyšová hračka skládací opička. Naučná hračka z barevného textilu pro nacvičení motoriky. V hlavičce a v nohou má chrastítko, pískátko, šustivou fólii. Zvuky budí pozornost dítěte, nasazení kroužků zlepšuje motorické a senzorické schopnosti, cena: 401 Kč

FOTO: Legrel

Dove Baby - řada obsahuje krémovou tabletu na mytí, mycí gel na tělo i vlásky, vlhčené ubrousky, krém proti opruzeninám, šampon a tělové mléko.

FOTO: archiv firmy

Jemná péče o dětskou pokožku s blahodárnými účinky termální vody Uriage. Cena: info v lékárně Dr. Max

FOTO: archiv firmy

Od 9 měsíců

V okamžiku, kdy již miminka začnou být více akční, je dobré zvolit hračku, která je nejen zabaví, ale také u nich bude rozvíjet kreativitu či logické myšlení. Výborné jsou pěnové skládačky, ale i plastové či dřevěné.

Chybu neuděláte, když sáhnete po hračkách do vody. Koupání je u většiny dětí nejoblíbenější činností a za cokoli, co je ještě víc zabaví, budou vděčné.

Radost ale mohou udělat opět i praktické dárky, např. dětská osuška, ale i dětské talíře, misky, hrnečky apod.

Při jejich výběru se ale soustřeďte nejen na barvy či vzory, ale především na materiál.

Dalším praktickým dárkem může být kvalitní dětská kosmetika. Její výběr se nicméně vyplatí konzultovat s rodiči děťátka, i když většina značkové kosmetiky je hypoalergenní a hodí se i pro tu nejcitlivější dětskou pokožku. Chybu ale určitě neuděláte, pokud zakoupíte kosmetiku, o které víte, že ji rodiče miminka používají. Možná nezafunguje onen magický „moment překvapení“, ale budete mít jistotu, že šampon nebo krém neskončí zapomenutý v koupelně.

Woody houpačka pro nejmenší. Houpačka, jak ji známe ze svého dětství, je doplněna o barevné korále. Společně se závěsnými lany je dlouhá 145 cm. Vhodná pro děti od 1 roku, cena: 369 Kč.

FOTO: archiv firmy

Domino Baby - 28 kartiček, 50×93 mm. Vyrobeno v ČR, cena: 115 Kč.

FOTO: Efko

Bino Tučňák na tyči černobílý - oblíbený společník nejmenších dětí, při jízdě vydává zvuky, cena: 239 Kč.

FOTO: archiv firmy

Bino Vodní mlýnek do vany. Mlýnek se připevní na vanu, děti pomocí dvou kelímků prolévají vodu. Jednotlivé části se pak točí a děti si užijí mnoho zábavy, cena: 159 Kč.

FOTO: archiv firmy

Lego Můj první autobus. Tato jednoduchá sada pomáhá rozvíjet jemné motorické a stavitelské dovednosti, zatímco okenní kostky zdobené postavami podporují děti v hraní situačních scénářů, cena: 129 Kč.

FOTO: archiv firmy

LEGO® DUPLO® Vláček s čísly je pestrobarevným úvodem do čísel a počítání. Vaše malé dítě si zamiluje stavění a přestavování tohoto vláčku a během toho se bude učit čísla, cena: 499 Kč.

FOTO: archiv firmy

Dotyková hrající podložka Krteček pro malé hudebníky a milovníky Krtka i jeho veselých kamarádů. Příjemný materiál a barevné provedení s číslicemi ocení každý zvídavý nezbeda. Ideální hračka pro rozvoj senzomotorického vnímání, cena: 479 Kč.

FOTO: Bino - dřevěné hračky

Tchibo vkládací kostka, cena: 249 Kč

FOTO: archiv firmy

Sportovní kočárek TFK Joggster sport ocení i sprinteři běžící rychlostí 20 km/h. Poradí si s jakýmkoli terénem, je prostorný a přesto skladný. Kočárek má zadní část konstrukce z karbonu, kotoučové brzdy s pohodlným ovládáním na rukojeti, cena: 21 520 Kč.

FOTO: Babypoint

Plenkové kalhotky Monperi pomohou s nácvikem na nočník - jsou měkké a skvěle se hodí buď pro malé neposedy, které nebaví přebalování, nebo pro dobu učení na nočník. Jednoduše se natáhnou a větším batolatům evokují pocit kalhotek a slipů, cena 180 Kč.

FOTO: archiv firmy