„Již čtyři roky žiju samostatně, takže když o Vánocích přijedu domů do Třince, děláme přesně to, co se o svátcích má dít. Doháníme s rodinou čas, který jsme spolu během roku neměli šanci strávit,“ vysvětluje.

Štědrý večer bude v něčem poprvé úplně jiný. „Naši jsou rozvedení, takže večeře bude u mámy s jejím partnerem a mým přítelem. Vždy s námi byl i můj starší bratr. Ten se ale letos oženil a tentokrát tedy už bude u štědrovečerního stolu chybět,“ říká Konvičková.

A přidává vtipné vysvětlení, proč o svátcích zavrhuje kapra. „Nejsme vysazení na ryby, takže u nás hrají prim řízky. Doteď se vždy těším na rozbalování dárků a obírání kostí by mě zdržovalo,“ směje se Markéta, která si vždy pochutná i na cukroví nebo na hrachové polévce.

V kraji, který je poblíž Polska, žádné zvláštní vánoční obyčeje nemají, přesto ale jeden do rodiny přinesl partner maminky Konvičkové.

„Zavedl u nás loupání sušenek. Vypadají jako perník, jsou bez chuti, a než začneme jíst, každý si musí ulomit od toho druhého. Je to zvyk z Polska,“ svěřila se Markéta, která před Vánoci matce nestihne ani pomoci, jede totiž menší předvánoční turné, a tak už přijede prakticky k hotovému.

„Sezónu mám až do 22. prosince. Čeká mě ještě Ostrava, Brno a Praha. Speciálním hostem je Honza Bendig, zazní tedy naše úspěšné duety Bloudím a toužím. Zpívám tam pak nejen své písničky, ale ztvárním i něco z Tváře, také se naladíme na adventní atmosféru slavnými zahraničními vánočními songy,“ dodala.