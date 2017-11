„Vánoce trávíme absolutně ideálně. Vůbec nic na ně nepřipravuju, samozřejmě vyjma dárků. Se ženou jsme spolu pětadvacet let, a jenom jedny svátky jsem se vzepřel tomu, abychom šli k babičce. Pak jsem ale litoval, bylo to velmi nepohodlné. Bylo s tím moc práce, hodně jsem se nadřel. Babička navaří, uklidí, nazdobí stromek, takže přijdu jako do luxusní restaurace, všichni mě obskakují, dávají mi to nejlepší, co je,“ prozradil Novinkám Krejčí.

Při štědrovečerní večeři nechybí tradiční české pochutiny. „Jsme stejní, jako všechny ostatní rodiny. Kromě vynikající rybí polévky si ale ještě třeba vymohu polévku s játrovými knedlíčky. V babiččině podání to je jedna báseň, až se olizujeme,“ směje se.

„Jediný zvyk, který dodržujeme, je to, že žena s dětmi nám vždy uspořádají takový miniaturní flétnový koncert. Je to dojemné. Dokonce se na to připravují, mívají zkoušky a mám zakázáno ji slyšet. Po třech koledách je ale konec, nejmladší dcera se těší na rozbalování dárků,“ dodal Václav Upír Krejčí s tím, že kvůli třem rodinám u stromečku rozbalování dárků trvá vždy minimálně tři hodiny.