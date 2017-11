Postup: Do mísy nasypte všechny suché ingredience kromě droždí a promíchejte. Doprostřed udělejte důlek a do něj vlijte teplé mléko a nasypte droždí. Nechte 10 min odstát. Přidejte zbylé suroviny a vypracujte hladké, pružné těsto. Na konci hnětení těsto vyklopte na pomoučenou plochu a ještě chvíli ho propracujte rukama. Těsto vložte do čisté nádoby, překryjte utěrkou a na teplém místě nechte 2 hodiny kynout. Vykynuté těsto vyklopte na pracovní plochu a rozdělte na 8 stejných dílů. Jeden z těchto dílů ještě rozdělte napůl. Ze 4 dílů vyválejte stejné válečky a upleťte cop ze 4 pramenů. Ten umístěte na pečicím papírem vyložený plech. Z dalších 3 dílů upleťte klasický cop a ten položte na základnu. 2 nejmenší díly zamotejte dokola a položte na vrch vánočky. Vánočku zpevněte špejlemi a nechte ještě 30 min kynout. Poté ji potřete vejcem a můžete ještě posypat ořechy. Vložte do trouby předehřáté na 170 °C. Po 10 min pečení snižte teplotu na 150 °C a pečte přibližně 35 minut, nebo dokud vánočka není hotová. Hotovou vánočku nechte lehce vychladnout a než úplně vystydne, vyjměte špejle.