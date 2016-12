Červená je barvou vášně. Pokud chcete svoji drahou polovičku potěšit něčím extra dráždivým, ale podvazky jsou pro vás španělskou vesnicí, vsaďte na ostře červené prádlo. Skvěle vypadá kombinace s černou nebo krajková dekorace.

1. H&M, 598 Kč. 2. H&M, 648 Kč. 3. Cellbes, 1596 Kč. 4. Cellbes, 1218 Kč

FOTO: Archiv firem

Pokud chcete do vánoční pohody přinést i trochu erotiky, vsaďte na dráždivé prádlo. Svěřte se do služeb černé krajky, lehkých průsvitných sukýnek, tanga kalhotek či podvazků. V dnešní době je velmi moderní přidávat do košíčků navíc ještě jeden proužek látky, který může provokativně vykukovat z hlubšího výstřihu.

Stejně tak překvapíte i v netradičních setech ála košilka, průhledným body ozdobeným kamínky, nebo spodním prádlem vylepšeným o uzoučké třásně.

1. Bonprix, 475 Kč. 2. Bonprix, 479 Kč. 3. Intimissimi, info o ceně v obchodě. 4. Intimissimi, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

1. Yas, Zoot, 979 Kč. 2. DKNY, Zoot, 1479 Kč. 3. Tezenis, info o ceně v obchodě. 4. Tezenis, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Nebojte se experimentovat. Stále častější a modernější jsou i podprsenky se silnějším pásem pod žebry, bez kostic, s oblékáním přes hlavu. Jsou pohodlné a absence vyztužení je velmi příjemná, hodí se tudíž k nošení i na všední den. Nicméně i pro příznivkyně push-up a tvarujícího prádla se najdou sexy přitažlivé kousky s krajkou.

1. H&M, 698 Kč. 2. Cellbes, 1496 Kč. 3. Intimissimi, info o ceně v obchodě. 4. Tezenis, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

A co body? U něj je velká výhoda toho, že pokud si pořídíte neprůhledný kousek, můžete jej využít i jako top pro slavnostní a výjimečné události. Oblékněte jej například ke kalhotám s vysokým pasem s úzkými i širokými nohavicemi, přes body oblečte už jenom sáčko, a outfit na párty je na světě.

1., 2., 3. Intimissimi, info o ceně v obchodě. 4. Bonprix, 679 Kč

FOTO: Archiv firem