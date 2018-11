das, Novinky

Poinsettia pochází z Mexika. Roste v horských oblastech jako divoký keř a dosahuje výšky až 5 metrů. Jako "Flores de Noche Buena", tedy květina svaté noci, je ve Střední Americe spojována s Vánoci už od 16. století. Mezinárodní vánoční rostlinou se ale stala až začátkem 20. století.

V padesátých letech se začala hvězda pěstovat jako pokojová květina a tím se rozšířila do celého světa. Patří mezi oblíbené zimní květiny v širokém okruhu zemí od Egypta, přes Austrálii, Čínu, Indii, Japonsko, Koreu, Jižní Afriku, Taiwan až po Turecko apod.

Podle odborníků dokonce neexistuje žádná jiná rostlina, která by byla oblíbená napříč tolika rozdílnými kulturami - je známá jako "Ježíšova hvězda" i „Atatürkova květina“, patří k oslavám čínského Nového roku, ale i k Chanuce.

Zatímco v Německu je neodmyslitelnou součástí vánočních tradic, v Turecku a Egyptě je tato rostlina oblíbená bez ohledu na Vánoce. Dokonce se zde pěstovala už v době, kdy ji v Evropě ještě neznali.

V Turecku je známá jako Atatürkova květina. Své jméno získala od zakladatele současného Turecka, generála Kemala Mustafy známého jako Atatürk (otec Turků). V Egyptě se nazývá „Bent El Consul“, konzulova dcera, a to podle objevitele této rostliny - prvního velvyslance Spojených států v Mexiku, Joela Poinsetta.

Jak se o vánoční hvězdu starat

V obchodech jsou tyto vánoční květiny k dostání ve všech barevných variantách (červené, bílé, krémové, růžové) již od listopadu. Nákup zdravé květiny je tedy prvním krokem k tomu, abychom si vánoční hvězdu užili co nejdéle. Husté listí a žlutozelené pučící květy uprostřed barevného listoví jsou neomylnou známkou kvality.

Při převozu je nutné hvězdu chránit před větrem a do nového domova ji přepravit co nejrychleji. Poinsettia je velmi citlivá na chlad, transport studenými ulicemi by tedy měl být co možná nejkratší.

V bytě ji dejte na dobře osvětlené a teplé místo. Nejlépe se cítí při teplotě zhruba 20 °C, chráněná před průvanem a přímým slunečním světlem. Zajímavé je, že všechny rostliny vadnou a umírají rychleji, pokud jsou umístěny v blízkosti ovoce a zeleniny.

Pokud jde o zálivku, méně je v tomto případě více. Pravidelné zalévání menším množstvím vlažné vody je vše, co potřebuje. Rozhodně se vyhněte přelévání, které špatně snáší. Na nadměrnou zálivku bude rostlina reagovat žloutnutím nebo dokonce shazováním listů. Přebytečnou vodu z misky nebo květináče proto vždy vylejte.

Pro delší výdrž nádhery jejího barevného listoví je možné zálivku jednou měsíčně vylepšit tekutým hnojivem. Díky takovému malému triku si vánoční hvězda udrží své zářivé barvy přes celé vánoční svátky k potěše dětí i dospělých.

Mnoho lidí ale netuší, že poinsettie vypadají skvěle i jako řezané květiny ve váze. Krátkým ponořením uříznutého stonku do vody zahřáté na 60 °C zabráníte odtékání mléčné mízy z rostliny. Díky tomuto jednoduchému ošetření zůstanou řezané poinsettie nádherně zářivé zhruba dva týdny.