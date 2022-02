V Brně protestovaly tisíce lidí proti ruské invazi

„O Voldemortovi se v nejoblíbenějších knihách mých synů mluví jako o Pánu zla, o tom, jehož jméno se nevyslovuje. Ale my to jméno skutečného pána zla známe a my ho vyslovíme. Je to Putin!“ uvedla za potlesku pěti tisíc lidí primátorka. Ve svém vystoupení hovořila o možnostech města pro pomoc Ukrajině, uprchlíkům a podobně.