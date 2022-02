Ukrajinci překvapili bojovností, dodané zbraně jim pomohly, říká expert

„Měli bychom před podceňovanými a vysmívanými Ukrajinci smeknout, tím, co dělají, ukázali, že si svobodu a samostatnost zaslouží,” uvedl Mikulecký a dodal, že by chtěl vidět, kolik Čechů by tak rádo a dobrovolně rukovalo, kdyby byla vyhlášena všeobecná mobilizace.

„Byl bych moc rád, kdyby se dokázali týden udržet,“ pravil. Pak by podle něj byla šance, že dostanou nějaké další zbraně.

Vadí mu, že dělostřelecké náboje věnované naší armádou zůstaly v ČR, protože by se určitě našel způsob, jak je dopravit na Ukrajinu, když si je sami neodvezli.

Dodané rakety pomohly

Mikulecký přiznává, že dodané západní zbraně komplikují Rusům postup. Platí to zejména o ručních protiletadlových střelách (MANPADS).

„Určitě hrály roli, je potvrzené, že sestřely vrtulníků šly na vrub MANPADS. Rusové před nimi mají velký respekt už od války v Afghánistánu, kde přispěly k jejich porážce, protože ztratili vzdušnou podporu.”

Význam podle něj měly i dodané protitankové střely javelin. „I javeliny hrají roli, protože jimi dokázali vybavit pěší jednotky. Rusové přitom používají pořád metodu parního válce, nejsou schopni přijít s novým způsobem nasazení, i když mají kvalitní velitele, jako je náčelník štábu.“ Nižší kádry se však podle něj stále drží staré taktiky, i když jedna změna tu je, velká města obcházejí.

„Zatím je můžou obcházet, snaží se je obklíčit a pak tam teprve vstoupit, neženou se tam bezhlavě,“ dodává s tím, že nakonec bude potřeba města stejně dobýt.

Domnívá se, že partyzánský boj by byl po okupaci těžký: „Rusové nejsou Američani, kteří v Iráku museli dopadnout konkrétního teroristu při činu, Rusové nebudou mít skrupule.“

Reakce EU je slabá

Mikuleckému vadí, jak se k válce přistupuje nejen v EU, ale i v USA: „Současná reakce ze strany EU je smutná, jenomže EU řídí Německo a Francie, kteří mají blízko k Rusku.“

Nerozumí však tomu, proč nevolí tvrdší postoj USA. „My jsme kapitulovali dopředu, nejsme schopní udělat relevantní kroky, které by na Rusko platily. Rusko rozumí síle. Je třeba je úplně odříznout, nestačí, že jejich letadla tedy nemohou přistávat, jde o to, aby nemohla ani létat, ruští sportovci by měli být vyloučeni ze soutěží.“

Sám varuje před plány kremelského vůdce. „Je podstatné si poslechnout Putinovy projevy z posledních čtyř let. To, co říká, myslí smrtelně vážně. Putin nechce návrat před rok 1997, ale před rok 1989. Bělorusko má zpátky, Kazachstán taky, Gruzie je zpacifikovaná, Arménie se stala satelitem, u Ázerbájdžánu poznal, že to nepůjde.

Bojím se, že další na řadě bude Moldavsko, kvůli Podněstří, které Západ nikdy neřešil a teď se to vrací. Nemám rád přirovnání k nacistickému Německu, ale tady se to nabízí s tím obsazením Porýní, anšlusem Rakouska, připojením Sudet a vytvořením protektorátu. Putinův projev zněl jako Hitlerův, když v Norimberku požadoval Sudety. V souvislosti s tím bychom si měli říct, že jsme v NATO jako černí pasažéři a neděláme to, k čemu jsme se zavázali. Těžkou brigádu nebudujeme.“