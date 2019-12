Zasáhněte, vyzývá Ostrava vládu kvůli ropným lagunám. Bojí se kontaminace vody i znehodnocení území

„To je pro Ostravu naprosto nepřípustné. Apelujeme na celou vládu, aby ministerstvo životního prostředí eliminovalo všechna rizika, která plynou z jejich stanoviska. Nikdo neví, co takový odpad, dehty a kyselé prostředí udělají v budoucnu. Hrozí, že bude ohrožen vodní zdroj v Nové Vsi, který Ostrava považuje za strategický pro budoucí generace,“ reagovala náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Kaly v ropných lagunách po chemičce Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku a trápí zejména lidi žijící v okolí areálu. Ostravany obtěžují zejména zápachem, navíc jejich likvidaci stát řeší už spoustu let.

„Sanace kalů stále probíhá. Měla by být hotova do konce příštího roku. Následovat pak bude sanace zemin, o kterých se tady bavíme. Jde asi od 400 tisíc tun materiálu, který musí být zpracován a dekontaminován. Ostrava žádá, aby byl tento materiál například termicky či jiným způsobem vyčištěn a odstraněn. Chceme vyčištěné území,“ vysvětluje Šebestová.

Město tvrdí, že pokud by kontaminované zeminy zůstaly na stávající ploše, byť uzavřené v kazetě, území ztratí pro Ostravu hodnotu.

„S tím pozemkem už bychom nemohli nakládat dle územního plánu. Nyní je veden pro lehký průmysl. Budoucí investoři, kteří by zde chtěli stavět, by museli vynaložit enormní náklady, aby stavbu založili,“ líčí další problémy náměstkyně.

Ostrava dále vyzývá i ministra životního prostředí, aby jednal s dalšími firmami, které by se mohly podílet na likvidaci kalů, které se z ropných lagun nyní těží. „Obáváme se totiž, že současné jediné zařízení, který tyto kaly likviduje, to nestihne do konce příštího roku zpracovat,“ konstatovala Šebestová.