Za vychované dítě bude od ledna pětistovka k důchodu navíc

„Z tohoto důvodu se navrhuje nová právní úprava zákona o důchodovém pojištění, která by zabezpečovala, aby tyto osoby byly účastny důchodového pojištění, a to až do zániku pěstounské péče u dítěte, které jim bylo svěřeno do péče před 1. lednem 2022. Doba účasti na důchodovém pojištění se u těchto osob považuje za náhradní dobu pojištění a za vyloučenou dobu,“ sdělila Právu mluvčí MPSV Eva Davidová.