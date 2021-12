Vyšší ceny elektřiny mu zlepšily výnosy ze soláru

„Celková denní výroba v létě je asi 10 kWh. Z toho polovina jde do spotřebičů, nespotřebovaný zbytek jsem ukládal do bojleru,“ dodal.

Schaffer odhaduje, že dosud takto každoročně ušetřil bezmála 5000 Kč. Investice do elektrárny, kterou si vybudoval, by se mu takto vrátila do 16 let, přičemž životnost zařízení je asi 25 let.