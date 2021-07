Možnost šíření delty je u dětí vyšší, říká vakcinolog

Zájem o očkování dětí v kategorii 12+ se pohybuje jen okolo 15 procent (data k 13.7., pozn. red.). Co na to říkáte?

Zájem je strašně malý. Je potřeba, aby se zlepšila informovanost a zájem se zvýšil. Ten se ale nezvýší sám od sebe, je potřeba s tím něco udělat. Pokud se nebude výrazně zhoršovat epidemie, tak nyní chybí motivace k očkovaní.

Čím byste motivoval rodiče, aby své děti nechali naočkovat?

Základní předpoklad je, že pro dítě je bezpečnější, když bude naočkované, než naopak. I když je covid-19 pro děti onemocnění, které má ve většině případů mírný průběh, tak to neznamená, že to tak platí ve všech případech. Na covid-19 zemřelo v Česku šest dětí a my bychom neměli žádné dětské úmrtí tolerovat.

V havířovském očkovacím centru Óčko dostaly vakcínu děti ve věku od 12 let. Foto: Denisa Doležalová, Právo

A nejde jen o úmrtí, ale i o ochranu před onemocněním a před dlouhodobými komplikacemi, jakými jsou long covid (dlouhodobé příznaky po covidu-19, pozn.red.) nebo PIMS-TS syndrom, což je závažné autoimunitní onemocnění, které následuje po covidu.

Samozřejmě jde také o ochranu blízkých a okolí. Jde o to umožnit dětem návrat do školy, aby neměly nepřímé následky ve smyslu různých psychobehaviorálních poruch, depresí, fyzické neaktivity. Pokud se to nepodaří, tak může být znovu ohrožen bezpečný návrat dětí do škol.

Jak časté jsou u dětí tyto dlouhodobé následky covidu?

Uvádí se, že long covid má více než 10 procent dětí. To je obrovské číslo, když vezmeme v potaz, že u nás bylo zachycených asi 180 tisíc případů u dětí. Naopak PIMS syndrom je relativně vzácný, v České republice došlo asi ke 200 případů. Není to tak časté, ale je to onemocnění, které je závažné.

Ve čtvrtek si pro první dávku vakcíny přišla do Thomayerovy nemocnice i třináctiletá Tereza Kvášová. Foto: Novinky

Jak vypadá očkování dětí ve věkové kategorii 12 až 15 let?

Očkování dětí této věkové kategorie probíhá pouze ve vybraných očkovacích místech, na kterých je k dispozici pediatr nebo praktický lékař pro děti. Při registraci do Centrálního rezervačního systému jsou těmto zájemcům nabídnuta jen ta očkovací místa, která jsou pro tyto účely personálně zabezpečená.

Jedinou schválenou očkovací látkou pro děti je vakcína Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech. Dávka se nijak neliší od té, kterou dostávají dospělí.

Při aplikaci očkování je nezbytná přítomnost zákonného zástupce a také nutnost vyplnit před očkováním dotazník. Zákonný zástupce udělí informovaný souhlas s očkováním.



Liší se nějak vedlejší účinky u dětí od těch, které zažívají dospělí?

Jsou velmi obdobné. U mladších lidí bývá intenzita větší, vedlejší účinky jsou častější, protože jejich imunitní systém funguje lépe. V posledních týdnech byly v Izraeli a ve Spojených státech detekované nežádoucí účinky v podobě zánětu srdečního svalu, který je častější právě u mladších lidí a u mužů. Stále je to ale velmi vzácné a všechny detekované případy byly mírné. Například ve Spojených státech bylo už očkováno více dětí, než má Česko obyvatel, a nedošlo k žádnému úmrtí.

V podstatě neexistuje nic, co by bylo stoprocentní ve smyslu jak účinnosti, tak bezpečnosti. A ani covidové vakcíny nejsou v tomto smyslu úplně stoprocentní. Je potřeba srovnávat prospěch a riziko; zde je prospěch řádově větší než riziko.

Vakcínu dostanou děti ve věku 12 až 15 let ve vybraných očkovacích centrech pod dohledem pediatra nebo praktického lékaře pro děti. Foto: Novinky

Může vakcinace dětí starších 12 let nějak ovlivnit jejich dlouhodobý vývoj?

Nic takového nehrozí. Ví se, že k nežádoucím účinkům po vakcínách dochází v krátké době po očkování, maximálně v řádu šesti týdnů. Žádné dlouhodobé nebo pozdní následky očkování nebyly zaznamenány. Že by se něco rozvinulo v řádu let, jsou dezinformace.

Jak důležité je očkovat děti z hlediska podzimního vývoje epidemie a návratu dětí do škol?

Určitě tady je hrozba šíření mutace delta, která je opravdu extrémně infekční. V zemích, které jsou dobře proočkované, se šíří zejména v mladších věkových kategoriích, u kterých je samozřejmě nižší riziko komplikací. Je ale potřeba stále zdůrazňovat, že je tady stále mnoho starších lidí, kteří ještě nejsou očkovaní. Pokud se nepodaří zvýšit proočkovanost starší populace, tak hrozí další vlna hospitalizace, a případně úmrtí.

Může být delta varianta pro děti rizikovější?

Delta varianta nemá žádné specifické vlastnosti vzhledem k dětem. Problematická je tím, že je to zatím nejinfekčnější známá varianta a má velmi dobrou schopnost se mezi lidmi šířit. V cizích zemích dochází k většímu počtu případů u dětí proto, že jejich starší populace jsou již proočkované, zatímco většina dětí ještě očkovaná není a není imunní. Nelze tedy říct, že by delta varianta byla pro děti více nebezpečná, ale ta možnost šíření je u nich určitě větší.

Na očkování dětí je musí na místo doprovodit jejich zákonný zástupce. Foto: Novinky

Jak to vypadá s očkováním dětí mladších 12 let?