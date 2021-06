Je to šílené. S experimentem Prahy na řidičích dochází obyvatelům Holešovic trpělivost

„Je to děs. Auta se kvůli tomuhle šílenému pokusu procpávají všemi vedlejšími ulicemi. Takže jestli za tím stojí Adam Scheinherr, vyzývám ho: Ukončete to!” napsal například jeden z návštěvníků facebookové skupiny sdružující obyvatele Holešovic.

Obyvatelé Holešovic to ale vidí jinak. „Bydlím téměř v Argentinské a po těchto úpravách pruhů doprava zhoustla výrazně ze dne na den,” stěžuje si na internetu další uživatel.

„Jediné rychlé řešení, které by mohlo trochu pomoci, by byla úprava rychlosti v ulici V Holešovičkách ven z Prahy, kdy by se ve špičce mohla zvednout na 70 kilometrů ze současných 50 kilometrů za hodinu,” navrhuje.