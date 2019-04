ren, Novinky, Právo

Platy pedagogů se zvedly naposledy letos v lednu o 15 procent, z toho o 10 procent v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. Na růst platů učitelů v regionálním školství jde letos oproti loňsku celkem 13,5 miliardy korun navíc.

„Data ukazují, že strategie přidávání se projevuje. Z úvodního jednání s ministryní financí (Alenou Schillerovou, za ANO – pozn. red.) jsem si odnesl potvrzení vládního závazku a toho, že bude dodržen slib, že v roce 2021 bude průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků 45 tisíc korun,” řekl Plaga v pondělí.

V průběhu let 2020 a 2021 to podle něj bude znamenat, že vláda bude muset najít až 22 miliard korun. Závazek s navyšováním platů by se měl podle ministra týkat jak pedagogických, tak i nepedagogických pracovníků.

Podle ministerských tabulek činil loni průměrný plat učitelů 35 089 korun. Propočty školských odborářů odhadují, že koncem tohoto roku by měly průměrné platy pedagogických pracovníků činit 39 tisíc.

Odbory by nejradši, aby veškeré peníze šly do tarifní, tedy závazné složky. Připouštějí však, že stejně jako pro letošek by se mohly tarify zvednout o 10 procent a zbytek by se mohl promítnout v odměnách, o jejichž distribuci rozhoduje ředitel školy.