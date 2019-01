Kristýna Léblová, maj, Novinky

Místní si tak mohou dle předběžných výsledků oddychnout, elektrárna čerstvý vzduch neohrožuje. Díky využití technologie rozptýlení spalin z chladících věží, se hodnoty naopak snižují. „Když si někdo v okolí zatopí uhlím v kamnech, kvůli malému komínu nedojde k významnému rozptýlení do ovzduší a zplodiny zůstávají v blízkém okolí,“ vysvětlil Novinkám generální ředitel elektrárny Václav Matys s tím, že výzkumný tým tyto informace potvrdil.

Podle předběžných výsledků měření je v okolních ulicích obce u elektrárny horší vzduch než nad samotnými doutnajícími věžemi.

FOTO: Laboratoř pro studium kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Novinky

„Zatímco v tom nejhorším prostoru nad chladicími věžemi jsme naměřili maximálně 300 mikrogramů na kubický metr, v obcích, kde pár domů špatně zatopí, běžně měříme 700 - 2 000 μg/m3 přímo v ulicích,“ řekl Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jehož tým pomocí dálkově řízené vzducholodi provádí detailní monitoring ve vybraných průmyslových objektech po celé republice.

„Vysvětluji si to tím, že v chladicích věžích, do nichž jsou zavedeny spaliny, probíhá jakási sekundární vypírka, která podstatně snižuje dopad emisí na čistotu ovzduší. Část tuhých znečišťujících látek spadne zpět do chladicí vody, část se naváže na kapičky vodní páry a po vysušení dosáhne rozměrů větších než 10 mikrometrů. Podstatné je, že v obou případech již tyto částice nepředstavují zdravotní rizika.“

Vzducholoď nad elektrárnou v Chvaleticích

FOTO: Novinky

„Z prvního měření víme, že emise se dostávají až do výšky 600 metrů a výš. To je velmi výhodné pro další rozptýlení těchto emisních složek do okolí. Zároveň je to důležité pro imisní situaci jak v okolí elektrárny, tak následně v širší aglomeraci v jejím okolí,“ pochvaluje si Matys.

Tato technologie vznikla už v 90. letech v Německu. „Do chladící věže jsou zaústěny kouřovody z vyčištěných spalin z odsíření, což je technologie, která umí velmi dobře spaliny vyčistit. Tyto spaliny jsou pomocí vlečky z chladících věží vynášeny do velmi vysoké výšky a jsou rozptýleny do širokého okolí,“ vysvětluje generální ředitel elektrárny Václav Matys.

Elektrárna masivně investuje do zlepšování životního prostředí. Probíhá zde třetí vlna ekologizace zdrojů. Od začátku 90. let snížila emise oxidu siřičitého o 97 %.