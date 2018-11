Novinky, ČTK

„My si nechceme v normálních časech rozhodovat o svých platech, nechť tady běží automat,“ prohlásil Kalousek. Připomněl, že před osmi lety byly platy politiků za krize zmrazeny, nyní se má vrátit normální režim. Dodal, že zmrazení se týkalo i platů soudců, ti si ale mezitím vysoudili, že jim platy byly rozmrazeny, ale politikům ne.

„Ti, kteří křičí, že chtějí platy nižší, tak to dělají z populismu. Já o svém platu nechci rozhodovat. Vy jste tu Pandořinu skříňku otevřeli, zase si budeme populisticky rozhodovat o svých platech,“ tvrdí Kalousek.

Podle ministryně financí by nárůst platů politiků měl být podobný jako průměrný růst mezd, tedy kolem osmi procent.

„Těžko se podíváme občanům do očí, když si takhle navýšíme platy. To není žádný populismus,“ řekla Schillerová. Prozradila, že konkrétně její plat by příští rok mohl stoupnout asi o 20 tisíc korun, pokud projde návrh vlády, bude to asi o pět tisíc korun.

Vrcholným politikům vzrostou příští rok platy skoro o pětinu, nebo téměř o devět procent. Růst bude záviset na tom, zda bude schválena novela, která má zvyšování jejich odměn od příštího roku zpomalit.

Poslanci SPD a Piráti shromáždili 40 podpisů ke svolání mimořádné schůze Sněmovny, na níž chtějí schválit zpomalení růstu platů zákonodárců po Novém roce. V pátek debatu neprosadili, protože podle vedení Sněmovny neuplynula dostatečná lhůta od druhého čtení návrhu. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že ANO svolání mimořádné schůze podpoří, aby bylo možné vládní návrh schválit.

Exministr financí také v debatě kritizoval návrh státního rozpočtu. „Rozpočet pokračuje v politice Sobotkovy vlády, myslí na dnešek a nemyslí na zítřek. Rostou mandatorní výdaje, rostou počty státních zaměstnanců,” uvedl Kalousek. Schillerová argumentovala, že veřejné finance jsou v přebytku, jedny z nejzdravějších ze zemí EU.