Šéf reklamní firmy WPP Martin Sorrell kvůli vyšetřování odstoupil

Šéf společnosti WPP Martin Sorrell, který z firmy o dvou lidech vytvořil největší reklamní agenturu světa, oznámil rezignaci. Důvodem je podezření, že pochybil při využití firemních peněz. V neděli to uvedla agentura Reuters. Sorrell, který jakékoliv obvinění odmítá, firmu budoval 33 let. V branži platí za ikonu, britská královna Alžběta II. jej v roce 2000 povýšila do rytířského stavu, smí tak používat titul Sir.