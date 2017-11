Howard vyzval zpěvačky ze zemí, kam v rámci svého aktuálního turné zavítá, aby zasílaly své pěvecké videonahrávky na jeho webový portál. „Kamarádi mi o tom konkurzu řekli, tak jsem to zkusila. Musela jsem jen poslat nahrávku písně Hanging Tree,“ vylíčila Gabriela začátek celého příběhu

Hanging Tree je píseň z trilogie The Hunger Games. „Ona vypadá jednoduše, protože se v ní opakují slova, ale vůbec to tak není. Mění se tam doby, najednou se nastupuje jinde, než se má, začíná to úplně do ticha bez jakéhokoliv tónu,“ popsala nástrahy písně mladá zpěvačka.

Hollywoodský filmový skladatel James Newton Howard vystoupí v Praze 19. listopadu.

FOTO: archiv Jvsgroup.cz

I přes tyto obtíže ovšem uspěla. „Předem bych chtěl poděkovat za tak velkou účast v mém konkurzu. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsem vybral Gabrielu. Její hlas podle mého názoru nejvíce sedí do skladby Hanging Tree, kterou s mnoha dalšími uvedu v listopadu v Praze,“ řekl k výběru samotný Howard.

Ten patří k nejvýraznějším skladatelům filmové hudby současnosti. Je podepsán pod hudbou k filmům jako Pretty Women, Temný rytíř, Fantastická zvířata a kde je najít, King kong, Já legenda, Šestý smysl, Vyvolený nebo již zmiňovaná sága Hunger Games. Byl osmkrát nominován na Oscara, na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získal letos křišťálový globus za celoživotní přínos světové kinematografii.

Herečka Jennifer Lawrence ve filmu The Hunger Games.

FOTO: foto z traileru k filmu The Hunger Games

Vystoupení, kde bude Gabriela, se uskuteční 19. listopadu v pražském Kongresovém centru. Za zády bude mít zpěvačka Český národní symfonický orchestr.

„Popravdě, pořád nevěřím, že si mě vybral. Jsem ten typ člověka, který si to uvědomí až ve chvíli, kdy se jde na věc, takže upřímně se bojím, že až budu v Kongresovém centru stát, že se sesypu. On je to fakt velký úspěch, já to vím a všichni mi to říkají. Jenže já to pořád neberu, že se to děje... Mám dost smíšené emoce,“ svěřila se Novinkám zpěvačka.

Dívka, která je zatím známá především díky sociálním sítím, kde ji sleduje okolo půl milionu lidí, doufá, že se jí díky této příležitosti a zkušenosti víc otevřou dveře do hudebního světa.