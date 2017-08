„Soudkyně okresního soudu rozhodla v souladu s naším návrhem a oba vzala do vazby,“ oznámil zhruba po dvou a půl hodinovém jednání státní zástupce Pavel Šára. O jaké důkazy se přitom soud opíral nechtěl komentovat. „I vzhledem k tomu, že se jedná o mladistvého,“ dodal s tím, že rozhodnutí soudu považuje za zákonné a správné.

Zda se v průběhu soudního jednání, které rozhodovalo o vazbě dvou ze tří obviněných mladíků, doslechl o motivu jejich činu nekomentoval. Státní zástupce pouze sdělil, že jeden z obviněných před soudem vypovídal, druhý nikoli. „Lítost projevili oba,“ poukázal a dodal, že ani jeden z obviněných nebyli v minulosti trestáni.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

Šára působí coby státní zástupce už dlouhé roky, přiznal ale, že s takovým případem se ještě nesetkal. „Zapálení takové historické památky...,“ neměl slov. K plánovaným dalším činům trojice se odmítl vyjádřit. Potvrdil ale, že žháři měli vytipovány další sakrální památky, které chtěli zřejmě poškodit či zničit. „Minimálně jednu, jedním z nich,“ prozradil. O jaké objekty se jednalo ale nekonkretizoval.

Jeden z obviněných mladíků

Mladíci, které poslal soud do vazby, pocházejí z blízkého okolí Frýdku-Místku. Před soudní budovou postával po celou dobu jednání i jeden z kamarádů obou obviněných. Šel prý kolem náhodně. Podle něj slavil jeden ze žhářů osmnácté narozeniny, že by ale na oslavu zapálili kostel, neřekl.

„S jedním se znám od školky, byli jsme dobří kamarádi, s druhým jsem se seznámil na střední škole,“ řekl a dodal, že obvinění nikdy neměli podobné nápady typu zapálit kostel. „Jejich jednání mě šokovalo, nečekal jsem to,“ připustil a odmítl, že by mladíci inklinovali třeba k satanismu či jinému přesvědčení, kvůli němuž by zničili církevní stavbu. „Vůbec mě nenapadlo, že by něco takového mohli udělat. Jak se to seběhlo, a jak se tam dostali, nevím,“ poznamenal kamarád žhářů s tím, že třetího obviněného nezná.

Po požáru zbyl u kostela jen kříž.

Proč státní zastupitelství nepožadovalo vazbu i na třetího mladého, už zletilého pachatele, je ten, že „Byl to takový okrajový pachatel, spíše pomocník, který víceméně pomohl odhalit tu trestnou činnost,“ poukázal Šára.

Jeden z obviněných mladíků potřeboval k chůzi k soudu dřevěnou hůl. Je tedy s podivem, že se takové akce jako je podpálení kostela zúčastnil. Jak to mohl zvládnout nevěděl ani státní zástupce Šára. „Jak, to vám také neřeknu, ale udělal to,“ uvedl.