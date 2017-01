Cífková se podle údajů na serveru Česko-slovenská filmová databáze narodila v roce 1920. K divadlu se dostala díky rodinnému příteli, dramatiku a kritikovi Jaroslavu Hilbertovi. Navštěvovala Státní konzervatoř v Praze. Studia však opustila a svou kariéru zahájila v Novém divadle Oldřicha Nového. Pokračovala v Divadle Anny Sedláčkové a Intimním divadle. Na jevišti se objevila v hrách jako Zaplaťte, slečno, Zlaté mládí či Hadrián z Římsů.

Její první filmovou rolí byla septimánka v Jarce a Věře v roce 1938. Objevila se také v Lízině štěstí a Lízině letu do nebe. V roce 1940 ji režisér František Čáp obsadil do role komtesy Hortensie ve zfilmovaném románu Boženy Němcové Babička. Po šesti letech následoval kriminální film 13. revír, čímž Cífková svou krátkou kariéru u divadla a filmu ukončila.

Krátce po válce odjela do Velké Británie, kde pracovala jako kosmetička. Poté se v roce 1950 opět vrátila do Československa, aby se provdala za Vladimíra Novotného, s ním a se syny v roce 1968 emigrovala do Austrálie.

Podle serveru navštívila Česko naposledy v roce 2006.