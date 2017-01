„Jako prvním se nám podařilo prokázat, že se jedná o kosmologický fenomén. Není to nic, co by se dělo u nás na dvorku. Jako první jsme zjistili, že se to děje v malé galaxii, což je podle mého názoru překvapení. Nyní bude naším cílem zjistit, proč k tomu dochází,” vysvětlil listu The Daily Mail Casey Law z University v Berkeley.

Ze studie publikované v odborném magazínu Nature vyplývá, že signál přichází z trpasličí galaxie v oblasti souhvězdí Vozky vzdálené tři miliardy světelných let. Její hmotnost dosahuje pouhého procenta té naší. A to, že pozemské radioteleskopy zachytily signál z takové dálky a z tak malé galaxie, svědčí o tom, že ho produkuje extrémně silný zdroj energie.

Poprvé byly rychlé rádiové záblesky zachyceny v roce 2007. Od té doby je vědci „zaslechli“ celkem osmnáctkrát. Pokaždé ale prostřednictvím nespecializovaných teleskopů, které nejsou schopny rozeznat, odkud signál přichází.

Původní teorie hovořily o tom, že rychlé rádiové signály přicházejí z naší galaxie Mléčné dráhy.

Možných vysvětlení je několik



„Na nebi je místo, odkud k nám přichází signál. Jedná se o místo o (úhlové) výseči několika minut. V tom je mnoho možných zdrojů (záření). Mnoho hvězd, galaxií a dalších věcí,“ cituje CNN výzkumníka Shamiho Chatterjeeho z Cornelleské Univerzity.

Odhalit přesné místo, odkud signál vychází, pomohl nový software nazvaný VLA. Během jednoho měsíce totiž dokázal v příchozím signálu zachytit hned devět radiových signálů zmíněného typu.

Vysvětlení možného zdroje rychlých rádiových záblesků je hned několik. „Myslíme si, že by mohlo jít o magnetar - nově utvořenou neutronovou hvězdu se silným magnetickým polem, pulzar (rotující neutronovou hvězdu) nebo pozůstatek supernovy,“ vysvětlil Chatterjee na stránkách Cornellovy univerzity.