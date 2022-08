Dohled velkého bratra byl všudypřítomný, říká Čech, který žil v Šanghaji

„V Šanghaji jsem byl poněkolikáté, jezdil jsem tam na služební cesty, takže jsem trochu tušil, o co se jedná. Ale samozřejmě zážitek, když tam člověk jede na pracovní cestu nebo jako turista, se do značné míry odlišuje od toho, když tam i bydlíte,” uvedl v podcastu Mohelský, který o svém pobytu napsal knihu Nevšední zápisky ze Šanghaje.

„Kultura i způsob, jakým se řeší problémy, se liší od toho, jak k tomu přistupujeme my. Největší rozdíl je, že výše postavený zaměstnanec má vždy pravdu bez ohledu na objektivní skutečnosti. Trvalo mi poměrně dlouhou dobu, než jsem pochopil, co to vlastně znamená,” připouští Mohelský. Celou epizodu naladíte v audio přehrávači v úvodu článku .

Většina lidí si podle Čecha ale spíše uvědomuje, že to, co se v Číně obecně říká či učí, nebude stoprocentní pravda. Zároveň však nemají ambici to nějak aktivně zpochybňovat. „Myslím, že si uvědomují, že by jim to způsobilo víc problémů, než aby je to obohatilo,” dodává Mohelský.