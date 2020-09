Vichr a lijáky. Nad Evropou řádí dvě tlakové níže

Právě kvůli ní bude na západě a severozápadě kontinentu vát silný vítr. V nárazech by měl dosahovat rychlosti 110 až 180 km/h, což je síla orkánu. Německo by měla bouře zasáhnout v pátek, a to především západ země. Právě tam se očekávají nejsilnější poryvy větru a nejvydatnější deště. V ostatních částech země by měl být silný vítr a déšť.