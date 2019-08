Novinky

„Po středečním přechodu studené fronty se do Česka nasouvá vysoký tlak, takže teploty by měly být ve čtvrtek vyšší. Bude ale pofukovat mírný vítr, a nebude tak vysoká vlhkost,“ uvedla Honsová. Ve čtvrtek by mělo být polojasno s teplotami 24 až 28 stupňů. Na severu a v horských oblastech by se odpoledne měly objevit přeháňky a bouřky.

Také pátek by měl být ještě polojasný s poměrně vysokými teplotami. Ranní interval by se měl pohybovat mezi 16 až 12 stupni, odpolední mezi 23 až 27 stupni. Ojediněle se objeví bouřky a přeháňky.

Víkend bude ovšem oblačný až zatažený. V sobotu by mělo na celém území buď pršet, nebo se objeví přeháňky a bouřky. Oblačnost by měla ubývat až večer. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni, odpolední mezi 20 až 24 stupni.

Stejný ráz počasí bude provázet i neděli, ranní teploty by měly ovšem ještě trochu klesnout na 14 až 10 stupňů, odpoledne se pak dostanou na 21 až 25 stupňů.

Začátek nového pracovního týdne by měl přinést částečný zlom. Odpolední teploty by měly stoupnout, ranní už zůstanou nižší. V pondělí se ráno rtuť teploměru vyšplhá jen na 15 až 11 stupňů, odpoledne na 23 až 27 stupňů. Mělo by být oblačno až polojasno, ale čekají na nás přeháňky.

„Podobné počasí bude přetrvávat i v následujících dnech. Kde bude více pršet, se po ránu objeví mlhy. Určitě ale budeme potřebovat po všechny dny deštníky,“ dodala Honsová.