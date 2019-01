Novinky

Teploty v rámci průměru by měly panovat s nadpoloviční pravděpodobností od 28. ledna až d 17. února. V posledním sledovaném týdnu by měly pak být spíše podprůměrné, takže ani od 18. do 24. února by se neměly změnit. Dají se však očekávat krátkodobé výkyvy.

V následujících čtyřech týdnech se teploty obvykle pohybují v rozmezí od -2,9 do 1,8 stupňů Celsia, nejvyšší průměrná teplota byla ve sledovaném období v roce 2002, kdy činila rovné čtyři stupně. Nejchladnější pak byl rok 1956 s -15,6 stupni.

I srážkově bude následující období v normálu. Nadprůměrné množství srážek se čeká jen v týdnu od 4. do 10. února. V daném období obvykle spadne 22 až 45 mm srážek, nejvíce 76 mm jich bylo v roce 1977, pouhých sedm milimetrů spadlo v roce 1956.