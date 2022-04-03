Новости с войны в Украине 3.4.2022

Буча несет еще одно ужасающее свидетельство о расправе над мирными жителями

В пятницу мир облетели первые кадры улиц Бучи, которую незадолго до этого освободили украинские войска. В субботу были опубликованы новые фотографии и кадры, документирующие обращение России с гражданским населением. По словам мэра Анатолия Федорука, в братской могиле должны были быть похоронены более 280 человек. Но десятки до сих пор лежат на улицах.

Президент Европейского совета обещает украинцам: ЕС поможет вам собрать доказательства массового убийства в Буче

Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье в Twitter отреагировал на снимки из украинского города Буча в пригороде Киева, на которых видно, как после вывода российской армии на улицах лежат тела погибших мирных жителей. Он пообещал, что ЕС поможет Украине собрать доказательства военных преступлений, которые, по словам украинцев, были совершены российской армией.

Зеленский: Российские войска готовятся захватить весь Донбасс и юг Украины

Российская армия готовится захватить украинский Донбасс, а также юг Украины, предупредил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном вечернем видеообращении в субботу. Украинский лидер также заявил, что западные союзники еще не поставили Украине достаточно современные противоракетные комплексы и самолеты.

Украина хочет запустить в бой израильский Pegasus

Украина стремится к тому, чтобы Израиль поставлял ей технологии для кибернетического наступления на Россию, включая шпионскую программу Pegasus. По данным газеты Ha’arec, приобретения печально известной шпионской программы в первую очередь добивается вице-премьер-министр Украины и министр цифровизации Михаил Федоров.

Берлин одобрил экспорт оружия из Чехии

Правительство Германии одобрило продажу 56 бронетранспортеров PbV-501 из Чехии в Украину. Первоначально принадлежавшие Национальной народной армии ГДР, сейчас они принадлежат чешской компании. Это подтвердило Министерство обороны Германии.