Новости с войны в Украине 29.5.2022
Производство зерна в Украине сократилось на 20 процентов
По сравнению с прошлым годом площадь посевной в Украине, имеющее важное значение для мирового продовольствия, уменьшилась на пятую часть, сообщили в министерстве.
Украинцы обвиняют Россию в краже металла
Украина обвиняет Россию в краже металла в Мариуполе. Омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что Россия начала вывоз украденной металлопродукции из Мариуполя. Россия перевезла 3000 тонн морским транспортом в Ростов-на-Дону.
Обстрелы в Днепропетровской области продолжаются
Российские войска уничтожили крупный военный склад украинской армии в городе Кривой Рог. В районе Днепра сбит украинский истребитель Су-25 с зенитно-ракетным комплексом, сообщило Минобороны России. Информация не может быть проверена из независимых источников.
Больницы в Крыму не принимают пациентов. Они ожидают российских солдат
В госпиталях аннексированного Крыма временно приостановлен прием больных для подготовки коек для российских раненых. В то же время в госпитали пытаются поставлять банки с кровью, сообщает Генштаб Украины. Невозможно проверить эту информацию из независимых источников.