Производство зерна в Украине сократилось на 20 процентов

По сравнению с прошлым годом площадь посевной в Украине, имеющее важное значение для мирового продовольствия, уменьшилась на пятую часть, сообщили в министерстве.

Украинцы обвиняют Россию в краже металла

Украина обвиняет Россию в краже металла в Мариуполе. Омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что Россия начала вывоз украденной металлопродукции из Мариуполя. Россия перевезла 3000 тонн морским транспортом в Ростов-на-Дону.

Обстрелы в Днепропетровской области продолжаются

Российские войска уничтожили крупный военный склад украинской армии в городе Кривой Рог. В районе Днепра сбит украинский истребитель Су-25 с зенитно-ракетным комплексом, сообщило Минобороны России. Информация не может быть проверена из независимых источников.

Больницы в Крыму не принимают пациентов. Они ожидают российских солдат