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Эксгумированное тело 32-летнего Алексея, погибшего в результате российского обстрела, во дворе своего дома экскгумировано рамках расследования прокуратурой военных преступлений Foto: Ivan Alvarado, Reuters
Novinky.czNews in RussianНовости с войны в Украине 28.5.2022

Новости с войны в Украине 28.5.2022

Dnes 11:29
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Эксгумированное тело 32-летнего Алексея, погибшего в результате российского обстрела, во дворе своего дома экскгумировано рамках расследования прокуратурой военных преступлений Foto: Ivan Alvarado, Reuters
Новости с войны в Украине 28.5.2022

Десять человек погибли при обстреле казарм

Десять человек погибли, 35 получили ранения в результате обстрела российскими войсками казарм Национальной гвардии Украины в Днепровской области, сообщил представитель территориальной обороны.

Китай закрывает аэропорты для российских самолетов

Власти Китая приняли решение закрыть аэропорт для десятков российских авиакомпаний. Запрет распространяется на самолеты американского производителя Boeing.

Российские металлургические заводы в кризисе

До войны российские производители были самыми прибыльными в мире. Но теперь они вынуждены продавать продукцию некоторым клиентам с большим дисконтом, предупредил Bloomberg.

Украинцы не откажутся от Донбасса

Украинская армия не сдастся, пока не отвоюет всю территорию Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский повторил это в субботу вечером как реакцию на захват Лимана российскими войсками на севере Донецкой области.

Россия использует массовку для своей пропаганды

Фотографии визита президента России Владимира Путина в Мандрыкский центральный военный госпиталь в Москве в среду вызвали споры об использовании Кремлем массовки в своей пропаганде. В соцсетях появилось фото одного из раненых солдат, похожего на рабочего, которого Путин недавно встретил в очередной визит. Даже в других событиях понятно появление людей из двух разных мероприятий.

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