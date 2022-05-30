Новости с войны в Украине 28.5.2022

Десять человек погибли при обстреле казарм

Десять человек погибли, 35 получили ранения в результате обстрела российскими войсками казарм Национальной гвардии Украины в Днепровской области, сообщил представитель территориальной обороны.

Китай закрывает аэропорты для российских самолетов

Власти Китая приняли решение закрыть аэропорт для десятков российских авиакомпаний. Запрет распространяется на самолеты американского производителя Boeing.

Российские металлургические заводы в кризисе

До войны российские производители были самыми прибыльными в мире. Но теперь они вынуждены продавать продукцию некоторым клиентам с большим дисконтом, предупредил Bloomberg.

Украинцы не откажутся от Донбасса

Украинская армия не сдастся, пока не отвоюет всю территорию Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский повторил это в субботу вечером как реакцию на захват Лимана российскими войсками на севере Донецкой области.

Россия использует массовку для своей пропаганды