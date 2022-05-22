Новости с войны в Украине 22.5.2022

Россия пытается наступать на Донбассе

Семь мирных жителей погиблo во время субботнего обстрела Донецкой области. Об этом заявил местный губернатор Павел Кириленко, который сообщил, что еще десять человек получили ранения. В направлении Донецка Россия продолжает выходить к административным границам Луганской области. По данным Генштаба Украины, в ночь с субботы на воскресенье были проведены налеты по объектам гражданской инфраструктуры в районе Врубовки и Бахмута.

Полное отсутствие интереса россиян к телам погибших: Тело генерал-майора Герасимова оставили на месте

Украинская полиция провела эксгумацию тел шести российских военнослужащих в Золочевском районе Харьковской области. Среди них был генерал-майор Виталий Герасимов, о гибели которого украинская военная разведка сообщила 7 марта. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Украина создала горячую линию для российских солдат, которые хотят сдаться

Украина запустила телефонную линию, по которой солдаты, служащие в российской армии, смогут сдаться. Она сделала это на основании звонков, которые удалось перехватить украинской службе безопасности. В них военнослужащие росийской армии сравнивают свою службу рабству и просят о помощи. Телефонная линия 2402 работает как на российские, так и на украинские номера.

Беларусь усиливает разведку на границе с Украиной

Белорусская армия усилила разведку на границе с Украиной, в районе Волыни и Полесья, сообщили в украинской армии. Россия готовится занять остальную часть Херсонщины и продвинуться к Запорожью.

Зеленский: Россия блокирует 22 млн тонн зерна

Россия блокирует до 22 млн тонн зерна в украинских портах, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, некоторые запасы даже украдены Россией. Продовольственная блокировка может вызвать голод в мире, потому что Украина является важным поставщиком зерна.

Закрытие украинских портов будет способствовать глобальному голоду, предупредил Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы (ВПП). «Чем дольше будут закрыты порты в Одесской области, тем разрушительнее будет этот глобальный кризис голода. Не слишком ли много нужно просить, чтобы продовольствие протекало и миллионы ели?», — сказал он во вторник.