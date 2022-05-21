Новости с войны в Украине 21.5.2022

В очередь на убой. Новые доказательства убийств мирных жителей в Буче

The New York Times получила новые показания, свидетельствующие об убийстве мирных жителей в Буче российскими войсками. На двух видеороликах видно, как российские десантники ведут нескольких мужчин по улицам Бучи, прицелившись из оружия. Некоторые из этих украинских заключенных присели, держась за ремни тех, кто идет впереди них. У других руки над головой. 4 марта российские войска расстреляли не менее восьми из этих мужчин.

Россия сбивает собственные ракеты под Херсоном и имитирует контратаку. Это блокирует эвакуацию

Россия использует в Херсонской области средства ПВО, которые сбивают собственные ракеты, и делает вид, что атакует мирных жителей и захваченные населенные пункты с украинских позиций. Об этом сообщает Украинское оперативное командование в Facebook.

Сервер Украинская правда упоминает, что подобные провокации не уникальны для России. Еще в начале мая Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские военные начали шить украинскую форму, которую впоследствии использовали для провокации мирного населения.

Россия также блокирует эвакуацию людей из Херсонской области. На пятый день люди не могут выехать в районы, подконтрольные Украине, потому что российские войска блокируют дороги.

Россияне пытаются воспользоваться прорывом под Попасной

Вот уже почти два месяца россияне на Украине концентрируются на взятии под контроль Донбасса, но нынешние успехи не принесли большого успеха, а попытка прорвать фронт у Белогоровки не удалась. Сейчас русские перенесли центр тяжести фронта в район Попасной, где произошел прорыв, который русские войска стараются максимально расширить.

Родина это не жопа президента, которую надо все время целовать , — заявил на концерте певец ДДТ. Он сразу же был допрошен.

Лидер популярной российской рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук попал в беду из-за своих слов о том, что «Родина это не жопа президента, которую надо все время целовать». Он рассказал о России и президенте страны Владимире Путине на концерте в Уфе в среду. Сразу после концерта полиция зашла за кулисы зала и с певцом и был составлен протокол о правонарушении.

В Северодонецке россияне обстреляли школу, где прятались мирные жители

Российские войска нанесли удар по школе в Северодонецке, где прятались более 200 человек. По меньшей мере три человека погибли, сообщил губернатор Луганской области.

Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине почти на 40 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине почти на 40 миллиардов долларов. Об этом в субботу сообщил Белый дом. По данным СМИ, это самый крупный пакет американской иностранной помощи за последние 20 лет.