Новости с войны в Украине 16.4.2022

В Украине уже умерло 200 детей

С начала российского вторжения в Украину в конце февраля в стране погибли 200 детей, сообщила сегодня Генеральная прокуратура Украины. Более 360 человек получили ранения на войне. При обстреле Харькова в пятницу погиб семимесячный младенец.

Русские похищают детей

По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса из Эстонии, россияне похищают украинских детей. «Они будут привлечены к ответственности», — добавил Маасикас. По словам омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, в Россию насильно вывезли 130 тысяч украинских детей.

В городах снова взрывы

В субботу утром в украинских столицах Киеве и Львове прогремели взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Зенитные сирены также были слышны в субботу вечером в ряде других городов, таких как Одесса, Харьков или Николаев, на западе Украины и в ее центральной части, пишет The Guardian со ссылкой на аккаунты украинских властей в социальной сети телеграм.

Украину уже покинули пять миллионов человек

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с начала вторжения России в Украину страну покинули более пяти миллионов человек. Из них 2,7 миллиона бежали в Польшу.

В Киевской области обнаружено более 900 тел мирных жителей

После вывода российских войск в Киевской области уже обнаружено более 900 тел мирных жителей. Подавляющее большинство из них были расстреляны, сообщил начальник областной полиции Андрей Нбытов. Подтвержденное число погибших примерно вдвое превышает баланс, объявленный властями почти две недели назад.