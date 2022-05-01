Новости с войны в Украине 1.5.2022

Украина отбила атаки противника на востоке, россияне атаковали с воздуха

Украинская армия заявила в субботу вечером, что отразила 14 обстрелов противника в Донецкой и Луганской областях. При этом были уничтожены десятки единиц боевой техники и уничтожено две сотни российских солдат. Тем не менее, цифры не могут быть проверены независимо. Россия, с другой стороны, утверждает, что ее ВВС убили более 200 украинских солдат в субботу и уничтожили 23 бронетранспортера. Кроме того, российские ракеты якобы поразили 17 украинских военных объектов и уничтожили один командный пункт и ракетно-артиллерийский склад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление российских военных.

Россия планирует наступление на юге и пополняется подкреплениями

Россия планирует атаковать города Кривой Рог и Николаев на юге Украины из Херсонской области, где она укрепляет свои позиции, говорится в регулярном сообщении украинского Генерального штаба в воскресенье. По данным штаба, российские войска на юге пытаются выйти на границу Херсонской области и полностью ее занять. Штаб предупредил, что Россия продолжает перебрасывать подкрепления к границе с Украиной. «В приграничные с Украиной районы вооружение и военная техника доставляются железнодорожным транспортом со складов Западного, Восточного и Центрального военных округов и Северного флота», — сообщили в штабе. Российское информационное агентство РИА Новости сообщило, что украинские войска обстреляли оккупированные районы Херсонской области, в результате чего погибло несколько мирных жителей.

Состоялся очередной обмен пленными

Украина и Россия договорились об очередном обмене пленными. В субботу в Украину вернулись 14 человек, семь гражданских и семь военнослужащих, в том числе одна беременная военнослужащая. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещукова во время обеда в социальных сетях. Как и в предыдущих случаях, Москва пока хранит молчание об обмене. Это восьмой обмен пленными с начала российского вторжения в Украину, то есть с 24 февраля, сообщает сервер Украинская правда. В минувший четверг из российского плена было освобождено 45 украинцев. Две враждующие страны уже обменялись пленными солдатами, мирными жителями, членами спасательного корабля,российскими срочниками и похищенным мэром Мелитополя.

Люди в осажденном комплексе «Азовсталь» в Мариуполе находятся на грани гибели

Люди, на осажденном Россией металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, находятся на грани смерти, и им осталось жить всего несколько часов. Об этом в субботу британской Би-би-си заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Как сообщает The Kyiv Independent, мэр также сообщил, что за два месяца войны российские солдаты убили в два раза больше мариупольцев, чем нацисты оккупировавшие Мариуполь за два года во время Второй мировой войны. По данным Генштаба Украины, российские войска продолжают налеты на Мариуполь, чтобы заблокировать войска, защищающие «Азовсталь». Металлургический комбинат «Азовсталь» — последний оплот украинского сопротивления в Мариуполе. По словам мэра, на сталелитейных заводах находится около 1000 мирных жителей, из них около 600 ранены. Некоторые скрывались с начала российского вторжения 24 февраля.

Глава Палаты представителей США и актриса Анджелина Джоли посетила Украину

Глава Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Она поблагодарила его за борьбу, которую ведут украинцы за свободу. По данным агентства AP, Пелоси является самым высокопоставленным американским представителем, прибывшим в Украину с начала российского вторжения. Американская актриса Анджелина Джоли также прибыла во Львов, западная Украина, в субботу и встретилась с внутренне перемещенными лицами из Украины, прибывшими из Донецкой области, на местном железнодорожном вокзале. Джоли является специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Россияне нарушили воздушное пространство Швеции

Швеция утверждает, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство Швеции. По данным шведской стороны, инцидент произошел поздно вечером в пятницу в акватории Балтийского моря недалеко от датского острова Борнхольм. Шведские вооруженные силы об этом не сообщали до субботы. В заявлении говорится, что российский винтовой самолет Ан-30 летел в сторону шведского воздушного пространства и ненадолго вошел в него. Об этом сообщило агентство AP.

Украинки учатся искать мины

Группа украинцев из шести человек учится в Косово, как использовать детекторы для обнаружения, а затем обезвреживания наземных мин и других ловушек. Они могут оставаться спрятанными по всей Украине после боевых действий. 18-дневная тренировка проходит на стрельбище в городе Пе в западном Косово. Косовский учебный центр хочет работать с другими группами украинских женщин в Пече и Украине. «Мы планируем очень скоро отправиться в Украину и организовать курсы прямо там, на фоне войны», — сказал местный инструктор Артур Тигани.