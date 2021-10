Tradiční vietnamská polévka zahřeje a pomůže od kocoviny

Základem poctivé a chutné polévky Phở bò je silný vývar, který v sychravých dnech fantasticky zahřeje a v krušnějších chvílích pomůže i od kocoviny. Pro jeho přípravu lze použít morkové kosti nebo koleno. A poté je nechat velmi dlouho vařit.

„Začíná se u kostí, které se musí omýt. Někdo je dává nejprve péct a až pak do vody. Morky se vaří o něco rychleji než kolena, my tu ale kombinujeme obojí a vaříme to minimálně 8 až 10 hodin. Potom přecedíme, dáme je pryč, vaříme dál a začínáme přidávat další ingredience,“ vysvětluje provozovatel.

Jaké ingredience budete potřebovat?

Kosti (nejlépe morkové) nebo koleno na vývar

Rýžové placaté nudle

Zelenina a bylinky: cibule, zázvor, vietnamská cibule, kardamom, anýz, šalotka, vietnamská skořice

Rybí omáčka

Chilli a citronová šťáva na dochucení



Poté, co získáme vývar, přichází na řadu další ingredience. „Nejdříve se musí ugrilovat cibule a zázvor, to se tam dává jako první. Zbytek ingrediencí už jde najednou a na jejich pořadí prakticky nezáleží. Přidáme nudle, maso, zalijeme vývarem a na závěr zeleninu. Dochucujeme rybí omáčkou,“ doplňuje.

Maso ve Phở bò je hovězí a může se podávat ve třech variantách – syrové, orestované nebo vařené. „Vařené maso se dává do vody, nechává se tam do té doby, dokud konzistence neodpovídá standardům. Ve Vietnamu jsou někdy zvyklí jíst to trochu žvýkavější, v Evropě je zase člověk zvyklý jíst maso, do kterého jen kousne a ono se samo rozpadne,“ říká Nguyen.

Základní ingredience. Foto: Novinky

Zároveň však zdůrazňuje, že neexistuje jeden správný recept. „Phở je vývar, který ve Vietnamu vznikl díky Francouzům, kteří přinesli technologii vývaru. Ve Vietnamu se to tehdy spojilo s rýžovými nudlemi a hovězím masem, které ve Vietnamu patřilo tehdy k tomu lepšímu. Lidé tehdy jedli spíš zeleninu, věci, které si sami vypěstovali, nebo vepřové. Tím získalo Phở svůj status a v různých oblastech země se začalo dělat na různé způsoby,“ říká.

„Phở jako takové neexistuje správné a špatné. Na severu chutná jinak než na jihu, ale všechno je správné. Hodně podniků v Česku říká, že má autentické Phở. Autentické Phở ale neexistuje,“ konstatuje.

Chtějí zpopularizovat i méně známé pokrmy

Vietnamská kuchyně za poslední roky v České republice dosáhla značné oblíbenosti. Přesto však v povědomí Čechů dominují především ty nejznámější pokrmy, kromě polévky Phở bò například Bún bò Nam Bô (nudle s hovězím masem, zeleninou a omáčkou) či grilovaný vietnamský bůček Bún chả.

Vietnamských pokrmů jsou ale tisíce, a právě rozšířit obzory Čechům ve vietnamské gastronomii je jedním z cílů pražské restaurace Hanoi.

„Snažíme se ukázat, že je spousta dalších tradičních jídel, které my denně jíme doma, ale tady je nikdo moc nezná. Do toho máme hodně hostinských jídel, které se dělají třeba na svatbách. Ty tady taky nejsou ještě tolik známé. My jsme si dali za úkol sem tyhle věci přinést, to je naše mise,“ říká Nguyen.

O jejich píli a nadšení svědčí i fakt, že si mnoho surovin nechávají dovážet přímo z Vietnamu. Ne všechny ingredience je v Čechách totiž snadné získat.