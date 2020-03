Kaviár mezi hovězím běhá i po Česku

Předchůdci wagyu se do Japonska dostali přibližně ve druhém století našeho letopočtu. Japonci skot využívali zejména při práci na rýžových polích a k převážení břemen. Od roku 1635 do roku 1868 byla na základě dekretů stáda oficiálně uzavřena. Geografická izolace a specifické podmínky odchovu stojí za tím, že maso plemene je dnes nejvyhledávanější hovězí pochoutkou na světě. Maso skotu wagyu se označuje Kobe Beef. Může se tak označovat pouze to, které bylo vyprodukované v japonském Kobe. Mramorování masa, jeho kvalita, se hodnotí na stupnici od jedné do dvanácti. Od pětky do sedmičky je dobré, excelentní má hodnocení osm až dvanáct.