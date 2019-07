Pavel Karban, Právo

„My jsme do toho dali hlavně lásku,“ přiznal jeden ze tří kuchařů vítězného týmu Partyja Ondřej Goršanov a dodal, že kromě kvalitního hovězího masa, cibule či papriky přidali do svého guláše i jednu zcela zvláštní ingredienci. „Domácí portské víno. Bylo ho dost,“ prozradil. Přesný recept na guláš z býka ale neřekl, prý jde o tajemství.

Goršanov a jeho dva kamarádi Radovan Olšovský a Heiko Götz vařili dosud guláše jen tak pro radost. „Nejčastěji hovězí, občas i vepřový,“ přiznal Goršanov s tím, že na Gulášové slavnosti chodili zatím jen jako návštěvníci pravidelně.

„A jednou jsme si řekli, že to zkusíme taky, že nemůžeme nic pokazit. Tak jsme se letos přihlásili,“ popsal a slíbil, že příští rok dorazí určitě taky, a to proto, aby obhájili zlato.

Letošních slavností se zúčastnilo deset týmů, které uvařily tucet soutěžních a dalších sedm nesoutěžních gulášů. V případě soutěžních gulášů měli kuchaři za úkol uvařit guláš v kotlíku, na přírodním ohni a v množství minimálně dvacet litrů. Stihnout to museli za maximálně 4,5 hodiny.

Vůně, vzhled, barva

„Když začali soutěžit, tak jsem jim říkal: Nechoďte do žádných inovativních věcí, ono už všechno bylo v guláších vymyšleno. Nevymýšlejte speciálně experimentálně namíchaná koření, hodí to ten guláš úplně někam jinam. Klasika je klasika, držte se receptů našich babiček. Někteří si to vzali k srdci, někteří méně,“ zhodnotil předseda odborné poroty Václav Forman.

U každého guláše hodnotila čtyřčlenná komise vyjma chuti i vůni, vzhled a barvu. Za vítěznou Partyjou a gulášem z býka skončil na druhém místě Česnek tým z Opavy s opavským zvěřinovým gulášem z daňka, třetí byl frenštátský Géryk tým a jejich maďarský guláš. Porota ocenila i stánky jednotlivých týmů, ten nejlepší měl tým nazvaný U4lopat z Brodku u Přerova.

Podle ředitele pořádajícího Městského kulturního střediska Mariana Žárského jsou Gulášové slavnosti ve Frenštátě jednou z nejstarších soutěží svého typu.

„Nevím, jestli jen na Moravě, ale možná i v Česku nebo Československu, protože popravdě těch gulášových slavností bývalo třeba i za minulého režimu docela dost, ale aby kontinuálně probíhala soutěž 28 let bez přerušení, to jsme zatím neslyšeli,“ uzavřel.