Možná překvapivě v první desítce oceněných vinic nefiguruje žádná z tradiční vinařské bašty Francie. Řada expertů letos vybrala jako tu opravdu nejlepší vinici v Argentině v údolí Uco. Scenérie na úpatí And porotce natolik uchvátila, že za sebou nechala veškeré evropské konkurenty.

„Jsme třetí generací, která se o vinařství stará,” vysvětluje majitel José Alberto Zuccardi, pro něhož cena znamená především povědomí zákazníků. Rodinná firma funguje od roku 1963 a před třemi lety do okolí vinic přibyl nový araál s vinařstvím a ubytováním.

Zuccardi zvítězil v opravdu silné konkurenci, do soutěže bylo nominováno zhruba 1500 vinic, o jejichž osudu v soutěži rozhodovalo 3500 hlasů expertů z celého světa.

Stříbro si odnesla uruguayská Bodega Garzón.

Jižní Amerika soutěž zcela ovládla. V první desítce kromě dvou argentinských vinic našly místa i ty z Uruguaye a Chile. Právě Chile se stalo vůbec nejúspěšnější zemí, kdy v první padesátce mělo hned osm zástupců.

The #WorldsBestVineyards were announced at an event in London this week.



Congratulations 🍾🍷👌 to Spanish and Portuguese companies on the list: R. López de Heredia Viña Tondonia (3), @QuintadoCrasto (4) and @marquesderiscal (9).



See the full list at https://t.co/3olLwO7ms8 pic.twitter.com/AA6K0v71WI