nčs, Novinky

Jednou ze společností, jež se zabývá myšlenkou, jak naservírovat na talíř maso bez toho, aniž by zvíře muselo být poraženo, je americká startupová společnost Memphis Meats. Pomocí biotechnologických procesů v laboratořích „krmí” živočišné buňky živinami.

Firma pracuje na výzkumu kuřecího, kachního a hovězího masa. Její zakladatel Uma Valeti, jenž je kardiologem a profesorem na univerzitě v Minnesotě, říká: „Vezmeme živočišné buňky, obohacujeme je o živiny, kyslík nebo cukr a až se stanou masem, vaříme z nich jídla, která milujeme.”

„Lidé chtějí jíst maso, ale zároveň se nechtějí podílet na utrpení zvířat a jejich zabíjení. Věříme, že na trhu je tato skupina velmi silná,” myslí si Brian Spears, zakladatel společnosti New Age Meats, která funguje na podobné bázi jako Memphis Meat, zaměřuje se však na vepřové maso.

Legislativní normy



Obecně však společnosti, které se snaží vymyslet způsob, jak jíst maso, ale nezabíjet kvůli němu zvířata, naráží také na legislativní normy. Musí zaručit, aby „maso budoucnosti” bylo skutečně nezávadné a bezpečné pro konzumenty, přesto by se podle plánů firem do dvou let mohlo maso z laboratoří objevit na pultech obchodů. O budoucnosti mohou ostatně vypovídat i investice boháčů. Například jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates investoval do výzkumu miliony dolarů.

„Je opravdu velkou výzva vytvořit z malé masové kuličky množství masa 400kilového skotu,” říká Ricardo San Martin z univerzity v Berkley, jenž se věnuje programu alternativní stravy. Výhodou alternativního masa je prý větší šetrnost k životnímu prostředí, kdy laboratorní maso potřebuje k vzniku pouhý zlomek půdy a vody.

„Klíčové bude, zda však lidé, když budou mít na výběr, sáhnou po variantě z laboratoře. To se teprve uvidí,” zamýšlí se San Martin.