David Rath si po vynesení pravomocného rozsudku uspořádal tiskovou konferenci, aby se k němu vyjádřil. Vrchní soud v Praze jej ve středu poslal na sedm let do vězení. Samotného přelíčení se bývalý hejtman nezúčastnil. Celý článek Rath: Jsem hrdý na to, že jsem odsouzen za poškozování zájmů nové říše»