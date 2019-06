Přijde vám nechutná whisky s ledem? A co teprve whisky s prstem

Na světě existuje spousta podivných barů a v nich sedí mnohdy spousta podivných lidí se zvláštními chutěmi. Jak byste se tvářili, kdyby ve vaší oblíbené hospůdce kdosi pil drink s prstem, který býval součástí lidské nohy? Přesně to se již desítky let děje v kanadském Dawson City. Bar nyní dokonce získal nový prst do sbírky, o čemž informoval server BBC.