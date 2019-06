nčs, Novinky

Kontroverzní výrok sdílel ředitel australského pivovaru Southern Bay Brewing na sociálních sítích prý jako pokus o vtip. Na obrázku doslova stálo: „Nealkoholické pivo? Myslíš limonádu pro homosexuály?” Místo pobavených reakcí se však Warming dočkal pohoršení.

Na facebookovém profilu se ihned začaly objevovat reakce, které spojení nealkoholického piva se sexuální orientací odsuzovaly a označovaly jej za nepřijatelné.

Tlak na ředitele společnosti dokonce zesílil natolik, že se Warming rozhodl rezignovat. „Na schůzce vedení jsem nabídl svoji rezignaci na post ředitele,” uvedl Warming s tím, že vedení jeho rezignaci ihned přijalo.

Později se také za sdílený obrázek omluvil a uvedl, že neměl být mířen jako útok. To už mu však funkci nevrátilo. Australské úřady dokonce uvedly, že se nejednalo o první kontroverzní příspěvek společnosti na sociálních sítích.

Těžko říct, co by si Warming pomyslel o České republice, kde spotřeba nealkoholických piv, mnohdy ochucených, stoupá. A to nás čeká léto, kdy je poptávka po nealkoholických verzích zlatavého moku největší.