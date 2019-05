Martin Vlk, Novinky

Jak dlouho se už výrobě nožů věnujete?

Společnost založil v osmdesátých letech otec mého partnera Kauko Raatiniemi. Tehdy byla v módě dřevěná bižuterie, a tak se věnoval výhradně tomu. V počátcích měl pouze jednoho zaměstnance, se kterým pracoval ve své garáži. Postupem času ale společnost rostla, a kromě dalších zaměstnanců a továrny přišly i nové výrobky. Nože jsou tím úplně posledním, ty jsme začaly vyrábět v roce 2004.

Heidi Jatkolaová se svým partnerem Tuomasem Raatiniemim

FOTO: Martin Vlk

Co vás k výrobě nožů přivedlo?

Kauko dokáže vyrobit ze dřeva kdeco. Jednou zhotovil asi 20 nožů, které byly v mžiku pryč. Když se o tom jeho syn a můj partner Tuomas po návratu z vojny doslechl, řekl si, že by stálo za to zkusit vyrábět nože ve velkém. Otec tak přišel s úžasným výrobkem a syn se skvělou byznys myšlenkou. Stále vyrábíme i suvenýry a bižuterii, ale nože jsou nyní naším hlavním produktem.

Na začátku bylo 20 nožů, kolik jich vyrobíte teď?

Minulý rok jsme jich vyrobili zhruba 60 až 70 tisíc.

Kolik lidí se na jejich výrobě podílí?

Máme tři malé továrny, v nichž pracuje celkem 24 lidí. Všechny se nachází v městečku Kolari, které má necelé čtyři tisíce obyvatel a leží zhruba 150 kilometrů nad severním polárním kruhem. Výrobky pak prodáváme na internetu a v kamenných obchodech, které máme také tři – jeden v Kolari, druhý v Ylläs a třetí v Levi. Ačkoliv jsme relativně malá společnost, máme zákazníky po celém světě. Spousta obchodníků z různých zemí naše produkty skupuje ve větším množství a následně je přeprodává. Nejvíce nožů ale pochopitelně prodáme ve Finsku, Norsku a Švédsku.

Zakladatel společnosti Wood Jewel Kauko Raatiniemi

FOTO: Martin Vlk

Kousky sobího paroží připravené k dekoraci rukojetí

FOTO: Martin Vlk

Mohla byste stručně popsat proces výroby jednoho nože?

Nejdříve vezmeme kus dřeva, většinou z břízy kadeřavé, která má krásné vzory, a nařežeme ho do správné velikosti. Součástí rukojeti některých nožů ale není jen dřevo, ale také sobí paroží a kůže. I tento materiál tak musíme zpracovat a nařezat. Poté všechny části nasadíme na čepel, přilepíme k sobě a následně uhladíme do řádného tvaru. Nakonec rukojeť natřeme olejem a dáme sušit. Olej slouží k tomu, aby rukojeť byla odolnější k nečistotám a příjemnější na dotek. Co se čepelí týče, ty jsou z kvalitní karbonové oceli a necháváme si je zasílat z jihu Finska už připravené.

Je sobí paroží na rukojeti k něčemu užitečné?

Jde spíše o dekoraci, která je pro Laponsko velmi typická. Vyrábíme ale i nože, jejichž rukojeti jsou výhradně ze sobího paroží. Abych ale byla upřímná, jsou velmi kluzké, a tak nejsou úplně praktické. Slouží tedy spíše jako suvenýry.

V nabídce Wood Jewel najdete 40 až 50 různých typů nožů.

FOTO: Martin Vlk

To mě přivádí k otázce, kolik nožů prodáte jako suvenýry a kolik naopak těch, které kupci následně opravdu využijí?

Ačkoliv prodáváme i spoustu suvenýrů, klademe velký důraz na kvalitu. Zhruba 90 procent prodaných nožů tak slouží k praktickým účelům. V Laponsku mají nože velké využití.

Kde získáváte sobí paroží?

Skupujeme ho od sobích farmářů. Přestože ale ve finském Laponsku žije více sobů než lidí a sobi paroží každoročně shazují, není až tak jednoduché ho získat a ceny nejsou nejnižší. Ne veškeré paroží je využitelné, a tak ho musíme pečlivě vybírat. Kromě toho je o paroží velký zájem v Číně, kde ho využívají v lékařství. Za kilogram tak nakonec zaplatíme od 15 do 25 euro (cca 380 až 650 korun).

Vy v lékařské účinky sobího paroží věříte?

Já osobně jsem přesvědčená, že žádné lékařské účinky nemá.

Zpět k nožům. Kolik typů máte v nabídce?

Zhruba 40 až 50. Liší se ve velikosti a typu využití. Co se velikosti týče, nejpopulárnější jsou nože s deseticentimetrovou čepelí. Těch máme v nabídce asi šest různých typů. Máme ale i menší nože s šesti až osmicentimetrovou čepelí. Já osobně mám nůž s šesticentimetrovou čepelí a bohatě si s ním vystačím na úplně všechno. A to se věnuju lovu.

Nůž připravený k použití. Bílá část rukojetě je sobí paroží, hnědá pak sobí kůže.

FOTO: Martin Vlk

Jakou zvěř v Laponsku lovíte a k čemu konkrétně nůž při lovu využíváte?

Nejčastěji lovíme losy, kterých je tady spousta. Vystopovat nám je pomáhají psi. Lovíme také medvědy, ty je ale daleko obtížnější vystopovat. Ulovené zvěři musíme odstranit z těla vnitřnosti a kůži a následně naporcovat maso.

A to všechno zvládáte s nožem s šesticentimetrovou čepelí?

Přesně tak. Když je nůž ostrý a jste na něj člověk zvyklý, dokážete s ním divy.

A co vaše plány do budoucna? Chcete počet vyrobených nožů postupně navyšovat nebo vám současná situace vyhovuje?

Všichni naši zaměstnanci jsou z Kolari, a tak to chceme také udržet. Tím pádem růst už moc ani nemůžeme, protože je to velmi malé město. Samozřejmě bychom mohli začít vyrábět nože třeba v Číně, ale touto cestou jít nechceme. Případně bychom mohli otevřít továrnu v jiném finském městě, ale to také neplánujeme. Pocházíme z Kolari, kde chceme žít i nadále a zbytečně se nestresovat. Tuomas vždycky říká, že firma je už velká až příliš. Kdyby byla o něco menší, neměli bychom tolik papírování. (smích)