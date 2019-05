Zboží.cz

Lidí, kteří rádi vymění pohodlí hotelového pokoje za dobrodružství v kempu, neustále přibývá. Ať už patříte k ostříleným a častým obyvatelům stanů a spol. nebo s kempováním teprve začínáte, určitě se vyplatí zkontrolovat či pořídit důležité základní vybavení. Co by ve vašem batohu (či kufru auta) nemělo chybět?

Kde budeme přebývat?

Pakliže vás láká představa kempu plného stanů, a nikoli například chatek, je jasné, že se neobejdete bez přechodného přístřešku nad hlavou. Podle čeho stan vybírat? Především podle počtu lidí, který má pojmout. Na trhu najdete stany pro jednu osobu, ale také rodinné stany, které mají několik oddělených „místností“ a rozhodně v něm nehrozí, že budete muset kvůli nízkému „stropu“ lézt po čtyřech. Nicméně pokud chystáte putovní výpravu s batohy na zádech, pak počítejte s tím, že rodinný stan není kvůli své hmotnosti nejlepším řešením.

Právě hmotnost stanu je kritérium, které se nevyplatí podceňovat. Obecně platí, že pokud chcete s batohem vyrážet na pěší túry, neměl by vážit více než 3 kilogramy (je jasné, že se nejedná o stan rodinný, ale maximálně pro dvě nebo tři osoby). Nejlehčí jsou samozřejmě stany, do nichž se vejde jen jediný obyvatel – ty v některých případech neváží ani kilogram. Jestliže vyrážíte na cesty či do kempu s karavanem a toužíte po přídavném prostoru, který by vám poskytl přístřeší, můžete zvolit nůžkový stan. Není sice příliš vhodný na přespávání nebo přenášení (kvůli hmotnosti i velikosti), nicméně před sluncem či deštěm vám ochranu poskytne.

Chystáte-li se kempovat v českých a moravských luzích a hájích, pak nejspíš nebudete potřebovat extrémně odolnou konstrukci stanu. Na trhu najdete tyče z klasického i vylepšeného laminátu, ale také z oceli, duralu či karbonu (zvládne i extrémní podmínky) a dalších materiálů, které se liší nejen pevností, ale také hmotností. V obchodě vám jistě poradí, který bude pro vaše nároky a cesty ideální. Stejně jako kvalitě konstrukce věnujte pozornost také výšce vodního sloupce. Ten udává voděodolnost stanu, a to jak pláště, tak podlážky. Stan, který vám zaručí, že v něm nebudete moknout ani při letní průtrži, by měl mít minimální výšku vodního sloupce 3 000 mm pro svrchní plášť a 5 000 mm pro podlážku. Tradičními a kvalitními značkami jsou na trhu například stany Coleman nebo stany Husky.

Dnes už naštěstí dávno neplatí, že pro sestavení stanu musí být člověk minimálně architekt a doba, kterou sestavení vyžaduje, se prakticky rovná polovině délky pobytu v kempu. Stan bývá bez problémů sestavený během několika minut a zvládne ho skutečně každý za využití minimální síly. Pokud si přece jen nejste svými dovednostmi jistí, můžete zvolit samorozkládací stan.

Pro klidné noci

Stejnou pozornost jako výběru stanu pak věnujte i výběru spacáku. I v sebekvalitnějším přístřešku vás totiž může zaskočit chladné počasí, před kterým vás stan nemá možnost ochránit. Z tohoto důvodu je jedním z nejdůležitějších kritérií teplotní určení spacího pytle. Výrobci uvádějí hned tři teploty – komfortní (představuje teplotu, při níž jsou izolační vlastnosti nejlepší), limitní (teplota, při které ještě spacák zajistí svému obyvateli relativní komfort) a pak extrémní (při dosažení této teploty už spacák nemusí „zvládat“ ochránit vás před chladem). Mimochodem, pamatujte, že spací pytel by (kvůli izolaci i vašemu pohodlí) neměl ležet přímo na podlážce stanu. Proto je nutné pořídit také kvalitní karimatku.

Při nákupu spacáku se zaměřte také na materiál, který tvoří jeho výplň. Na trhu najdete z tohoto hlediska dva typy – ty se syntetickou výplní i klasické péřové spacáky. Zatímco syntetika si své fanoušky získala především díky nízké hmotnosti a snadné údržbě, péřová výplň nabízí o něco lepší termoizolaci (nicméně jsou tyto spací pytle těžší a jejich údržba náročnější). Spacáky se kromě materiálu liší i tvarem. Vybírat můžete z dekového spacáku (hodí se především do méně náročných podmínek), nebo spacího pytle typu mumie (zajistí dokonalou ochranu před chladem, nicméně pro některé uživatele nemusejí být tak pohodlné). Speciální kategorii pak tvoří rybářský spacák, který je – jak už název napovídá – šitý na míru především potřebám rybářů.

A jak vybrat velikost spacího pytle? Aby vám zajistil nejen teplotní komfort, ale i pohodlí při spaní, volte spacák přibližně o 15 až 20 cm delší, než je vaše postava. V současnosti není problém sehnat ani dětský spacák. I když z něj váš potomek nejspíš brzy vyroste, vyplatí se do něj investovat. „Dospělácký“ spacák by totiž mohlo mít dítě problém vyhřát, takže by mu byla lehce zima. Na trhu pak najdete také spacáky pro ženy, které jsou uzpůsobeny ženské postavě a jejím termoizolačním nárokům.

Nezbytné maličkosti

Dočasný příbytek je sice základ, nicméně do kempu (či pod širák) budete potřebovat i další vybavení. Jestliže si chcete během pobytu sami vařit (případně si alespoň ráno udělat kávu), pak nezapomeňte na kempingový vařič. Tradiční jsou lihové nebo plynové vařiče na propan-butan. Potřebovat budete i základní nádobí a příbory. Kromě těch pak přibalte také kvalitní nůž – nejen na krájení potravin. Skvělou službu vám prokáže například kapesní švýcarský nůž, který nabízí i spoustu další „výbavy“ (tradiční značkou jsou mimo jiné švýcarské kapesní nože Victorinox).

Pobyt v kempu vám zpříjemní také kempingový nábytek – tedy za předpokladu, že zůstanete na jednom místě delší dobu, přenášení v batohu totiž není zrovna praktické a pohodlné. Protože většina kempů není v noci osvětlena (nebo jen minimálně), nezapomeňte na baterku či ještě lépe praktickou LED čelovku. Abyste nemuseli neustále řešit ještě náhradní baterie, můžete si pořídit nabíjecí čelovku.

Ostatně když už jsme u nabíjení, vzhledem k tomu, že si většina z nás nedokáže představit dovolenou minimálně bez mobilního telefonu, vyplatí se investovat do powerbanky (existují i solární), díky níž se nebudete muset bát, že se vám telefon brzy vybije. Mobil (a peníze) si v kempu pečlivě hlídejte, platí, že byste žádné cennosti neměli nikdy nechávat jen tak bez dozoru ve stanu. I ve spánku je raději mějte u sebe ve spacáku. Setkání se zlodějem totiž dokáže jinak skvělé zážitky z cestování pořádně pokazit…

