Do nabídky se burger o velikosti fotbalového míče dostal už 1. dubna, tedy celý měsíc před korunovací nového císaře země vycházejícího slunce. Jeho strůjcem je americko-japonský šéfkuchař Patrick Shimada.

„Je to burger v americkém stylu, složený z japonských ingrediencí. Je to v podstatě něco jako já v housce,” naráží šéfkuchař na svůj asijský původ.

Císařský burger není levnou záležitostí

A o tom, že ingredience jsou opravdu prvotřídní, svědčí pohled na složení burgeru. Mezi houskou, která má sama o sobě punc výjimečnosti díky pozlacení, se ukrývají lahůdky jako foie gras, plátky japonského hovězího či čerstvé černé lanýže.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že pozlacené housky obklopující kus mletého masa jsou japonským vynálezem, není tomu tak. Bulka pokrytá 24karátovým zlatým práškem a tenoučkými zlatými plátky se objevila rovněž na pouliční akci - kde jinde než v Dubaji.

„Chtěli jsme vymyslet něco výjimečného k uvítání našeho nového císaře, se kterým přichází i nová éra Japonska,” vysvětluje Shimada myšlenku, jež stála za vznikem tříkilového pokrmu.

V průměru má burger 25 centimetrů

Z ceny přechází zrak i chuť



Pokud byste rádi ochutnali čtvrtmetrový burger, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy a rovněž si pospíšit. The Golden Giant Burger (Obří zlatý burger) vás vyjde na 100 tisíc jenů, tedy více než 20 tisíc korun. Pozitivní je, že v ceně je zahrnuta i láhev vína. V nabídce tokijské restaurace Oak Door zůstane burger do konce června.

V Japonsku bylo maso 1200 let tabu a až v roce 1872 byla jeho konzumace povolena. Do té doby bylo k dispozici pouze ve vyšších vrstvách, které konzumovaly zejména hovězí maso ze „zdravotních důvodů”.

V zemi, která miluje sushi, mořské plody a spoustu dalšího, se po druhé světové válce rozmohl trend s burgery amerického stylu.

„Japonci burgery milují, roztrhl se s nimi pytel a můžete si tady dát opravdu jejich nejrůznější variace,” uzavírá Shimada.