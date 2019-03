Petr Janiš, Právo

Vjezd by nebyl povolen kolům širším než 1,2 metru v už vytyčených zónách, kam nesmějí vozy nad 3,5 tuny, což je většina památkové rezervace v Praze 1 a 2, nebo i do širší oblasti, kam mohou vozy vážící do šesti tun. To je oblast sahající do městských částí 4, 5, 6 a 7.

Protože se pivní kola řadí mezi běžná nemotorová vozidla, ač pomocný motor mohou mít, chápe je zákon jako jízdní kola nebo koloběžky. Šířkové omezení má proto být řešením na míru, jiné řešení se podle Prahy sobě nenašlo.

Předpokládá se, že opatření vydá magistrátní odbor dopravy po projednání s dalšími městskými částmi. „Brzdí to dopravu, brzdí to tramvaje, je to nebezpečné i pro chodce,“ řekl o pivních kolech radní Prahy 1 David Skála (Praha sobě). Na značky omezující vjezd náklaďáků přibydou dodatkové tabulky, které vyloučí možnost provozu pivních kol. „Neshledáváme pro ně žádné vhodné místo v Praze 1,“ doplnil Skála.

Pivní kola jsou vizuální smog, říká starosta



Opatření by se mohlo přelít do sousedních částí města. Problém už řešila radnice Prahy 7 v Letenských sadech, na jejichž stezkách vznikaly kolizní situace. Podle starosty a lídra Prahy sobě Jana Čižinského si poradila právě šířkovým omezením vjezdu pro kola širší než 1,2 metru. Do této šířky se vejdou běžní cyklisté nebo například vozíčkáři. Už ale ne pivní kola.

V letenských sadech už pro pivní kola platí zákaz.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Čižinský řekl, že se radnice chtěla původně s provozovateli turistické atrakce domluvit na alternativních trasách mimo oblíbená úzká místa parku, setkala se však s arogantním přístupem. „Prostě nebylo možné se domluvit,“ uvedl. Když dnes vjede pivní kolo do Letenských sadů, poruší zákaz a může za to dostat sankci například od městské policie. Totéž by mělo platit v centru.

Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) označil pivní kola vedle nelegální reklamy a falešných veteránských aut za vizuální smog. „Jsme přesvědčení, že Praha 1 nabízí turistům velké množství jiných zážitků, které mají podstatně vyšší hodnotu a neobtěžují místní,“ uvedl starší bratr starosty Prahy 7.