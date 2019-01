V Japonsku otevřeli bar na opravdu neobvyklém místě

Japonsko je co do počtu podivností a bizarních záležitostí, nad kterými obyvatelé jiných koutů planety jen kroutí hlavou, zřejmě světovou jedničkou. Nově lze na tento seznam zařadit i dočasný bar otevřený přímo ve zpracovně odpadu. Nezní to zrovna lákavě, vznikl však pro dobrou věc.