Lakey je v poolu švédským šampionem a na kontě má i mezinárodní úspěchy. Největší zálibu ale našel v tricích a parádičkách. K tomu je bezesporu potřeba talent, zároveň ale i hodně dřiny, což 51letý hráč dobře ví.

„První dva roky jsem trénoval osm hodin denně. Pak jsem to po následujících 10 let snížil na pět hodin denně,“ uvedl pro agenturu Caters News Lakey, který během této doby zároveň zvládal chodit do zaměstnání.

Triky si Lakey ve většině případů vymýšlí sám, přičemž to podle něj není vůbec jednoduchá záležitost. Nejprve několik dní vše promýšlí v hlavě a teprve poté je přenese do reality. I tak ale musí často své představy výrazně upravit, aby byly proveditelné. „Je to hodně o matematice a geometrii,“ potvrzuje, že nestačí si něco vymyslet a pak jen šťouchnout tágem.

Své umění předvádí na různých exhibicích v domovském Švédsku, ale třeba i v sousedním Norsku. Pochopitelně se snaží neustále zlepšovat, nezapomíná však na své motto: „Nejdůležitější je, aby to člověka bavilo.“